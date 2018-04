Kempný přispěl asistencí k obratu Washingtonu, Pastrňák při porážce Bostonu nebodoval

AKTUALIZOVÁNO před 2 minutami

Washington porazil v pátém utkání prvního kola play off NHL Columbus 4:3 v prodloužení a v sérii se ujal vedení 3:2. Michal Kempný zapsal asistenci. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů David Pastrňák při porážce Bostonu s Torontem nebodoval, Tampa Bay dokonala postup přes New Jersey.

New York - Obránce Michal Kempný přispěl v play off NHL asistencí k výhře hokejistů Washingtonu nad Columbusem 4:3 v prodloužení. Capitals díky tomu obrátili stav série z 0:2 na 3:2. Stejným poměrem vede na zápasy i Boston, který kvůli prohře s Torontem 3:4 nedokázal využít první mečbol. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů David Pastrňák nebodoval. Z postupu do druhého kola se jako první tým z Východní konference radovala Tampa Bay, jež zdolala New Jersey 3:1 a sérii ovládla 4:1 na zápasy.

Až v pátém utkání skóroval Columbus jako první a to dokonce ve vlastním oslabení. Na gól forvarda Matta Calverta odpověděl ve 14. minutě střední útočník Nicklas Bäckström, jehož přihrávku zpoza brankové čáry si brankář Sergej Bobrovskij nešťastně srazil do sítě. Velký podíl na vyrovnávací akci měl Kempný, jenž na modré čáře zachytil vyhozený puk a udržel tak Washington v útočném pásmu.

Ve druhé třetině šli Capitals dvakrát do vedení, ale Blue Jackets na počátku třetí dvacetiminutovky znovu srovnali. Počtvrté muselo v sérii rozhodnout nastavení, v němž Bäckström v 72. minutě druhou trefou večera posunul Washington blíže k postupu. Z výhry se poprvé v sérii radovali domácí.

"Obě předchozí utkání jsme tady prohráli, ale věděli jsme, že výsledky neodpovídaly naší hře. Takhle to v play off chodí, nahoru a dolů. Nesmíte ani na chvíli polevit a v posledních třech zápasech se nám to povedlo," prohlásil Bäckström, který byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Columbus přitom ve třetí části přestřílel soupeře nevídaným poměrem 16:1. "Jsme zklamaní, protože jsme je ve třetí třetině naprosto přehráli a v prodloužení jsme si vytvořili několik skvělých příležitostí. Buď jsme se netrefili, nebo je jejich gólman (Braden Holtby) podržel. To byl hlavní rozdíl," řekl kapitán Blue Jackets Nick Foligno. Ani přes třetí prohru za sebou nesložili hosté zbraně. "Vrátíme se sem na sedmý zápas," vzkázal trenér John Tortorella.

Torontu vyšlo úvodní dějství a vedlo 2:0. Bruins vstřelili kontaktní gól, ale Maple Leafs dvěma zásahy během 79 vteřin odskočili. To bylo moc na gólmana Tuukku Raska, který přenechal místo Antonu Chudobinovi. Boston se vrátil zpátky do hry a Pastrňák měl na hokejce dokonce vyrovnání, ale gólman Frederik Andersen jeho dorážku betonem zastavil. Havířovský rodák si z duelu odnesl dva záporné body do statistiky plus/minus.

Bruins v počtu střel (45:21) jasně dominovali, ale soupeř se mohl opřít o spolehlivého Andersena. "Chytal neuvěřitelně," vyzdvihl výkon dánského gólmana útočník Auston Matthews. "Jsme na pokraji vyřazení. Tlak je na nich, protože musí uzavřít sérii. Andersen předvedl skvělý výkon stejně jako spousta dalších hráčů," dodal dvacetiletý Američan.

Kvality soupeřova brankáře ocenil i kouč Bostonu Bruce Cassidy. "Zaslouží si uznání. Při obou porážkách jsme měli více než 40 střel na branku. Dneska předvedl spoustu parádních zákroků a za góly, které inkasoval, nemohl," uvedl Cassidy.

Porážka prý s hráči Bostonu příliš neotřásla. "Pořád si hodně věříme. Nadále to máme ve vlastních rukách, přestože vyhráli. Nevzdali jsme se a přesně to si s sebou musíme vzít do šestého zápasu. Snad nám tentokrát vyjde začátek, od něhož se odrazíme," uvedl útočník Tim Schaller.

Hokejisté Tampy otevřeli skóre v deváté minutě a na další branku si fanoušci museli počkat až do 53. minuty, kdy kanonýr Nikita Kučerov zaznamenal vítěznou trefu. Devils ještě vykřesali naději, ale Lightning stvrdili postup při power play hostů. Ve druhém kole vyzve floridský celek lepšího ze souboje Boston - Toronto.

"Hráli jsme dobře. Mají dobrý tým, ale byli jsme o kousek lepší. Po celou sérii jsme předváděli slušný výkon, ale to už je minulost. Teď se zase musíme posunout dál," řekl brankář Tampy Andrej Vasilevskij.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 5. zápasy:

Tampa Bay - New Jersey 3:1 (1:0, 0:0 2:1)

Branky: 9. Sergačjov, 53. Kučerov, 60. R. Callahan - 58. Maroon. Střely na branku: 38:27. Diváci: 19.029. Hvězdy utkání: 1. Vasilevskij (Tampa Bay), 2. Cory Schneider (New Jersey), 3. Kučerov (Tampa Bay). Konečný stav série: 4:1.

Boston - Toronto 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Branky: 30. Backes, 38. Kuraly, 46. Acciari - 7. C. Brown, 11. Johnsson, 31. Bozak, 32. J. Van Riemsdyk. Střely na branku: 45:21. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Andersen (Toronto), 2. Acciari (Boston), 3. J. Van Riemsdyk (Toronto). Stav série: 3:2.

Washington - Columbus 4:3 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 14. a 72. Bäckström (na první Kempný), 24. Kuzněcov, 37. Oshie - 11. a 25. Calvert, 43. Bjorkstrand. Střely na branku: 29:42. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Bäckström (Washington), 2. Calvert (Columbus), 3. Holtby (Washington). Stav série: 3:2.