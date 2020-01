Gólů značky Michigan přibývá. Asi to byla příprava na All Star Game, glosoval brankář

Švédský hokejový útočník Filip Forsberg napodobil Rusa Andreje Svečnikova a v zápase NHL mezi Edmontonem a Nashvillem dal skvělý gól přezdívaný Michigan. Jedním z prvních gratulantů byl symbolicky Mikael Granlund, jenž s fintou přišel před devíti lety.

Matt Duchene vyhrál vhazování v útočném pásmu, Forsberg se vydal s pukem za branku a měl před sebou spoustu prostoru. Zkontroloval postavení brankáře Edmontonu Mikea Smitha, ve velké rychlosti nabral kotouč na čepel hole a pokusil se ho zamést do horního růžku.

Švédskému forvardovi ve službách Nashvillu se to sice nepovedlo zcela dokonale, neboť mu puk ve finální fázi efektního triku sklouzl z čepele, přesto dokázal skórovat. Gólman Smith viděl, jak si Forsberg kotouč chystá, snažil se zasáhnout lapačkou, ale marně.

Gól Filipa Forsberga z Nashvillu proti Edmontonu:

Ačkoliv Forsberg nedonesl puk přímo do horního růžku brány, hodil ho do sítě o tělo brankáře Oilers. "Bylo to skvělé. Párkrát už jsem to zkoušel, je super, že se to teď povedlo," řekl po zápase 25letý útočník.

Forsberg svou lakrosovou trefou napodobil ruského útočníka Svečnikova, který tímto způsobem skóroval za Carolinu v aktuálním ročníku NHL už dvakrát, proti Calgary a Winnipegu.

V prvním případě si český brankář David Rittich stěžoval, že ho střelec trefil holí do masky, brankář Edmontonu měl po utkání s Nashvillem pro Forsberga jen slova uznání. "Teď si nejsem jistý, jestli je v nominaci, ale asi už to měla být příprava na All Star Game," komentoval Smith.

Jmenovec slavného krajana Petera Forsberga se na akci pro hvězdy NHL představil jako nováček před pěti lety, ale letos ho navzdory parádičce účast na setkání nejlepších v St. Louis mine.

V utkání proti Edmontonu spektakulární brankou vyrovnával v 10. minutě na 1:1, ale Predators nakonec odcházeli z ledu jako poražení. "Je to škoda, kdybychom vyhráli, můj gól by byl o to sladší," litoval Forsberg po prohře 2:4. Byť Nashville prohrál, po gólu brankáře Pekky Rinneho proti Chicagu připravil fanouškům druhý nevšední zážitek v krátké době.

Rinne skóroval před pěti dny jako první brankář NHL od roku 2013. "Gól Forsberga byl ohromující, jeden z nejhezčích, které jsem kdy viděl naživo. Filip je v práci s holí neuvěřitelně šikovný," chválil Rinne parťáka. "Krása, taková věc se nevidí moc často," přidal trenér John Hynes.

Ne často, na druhou stranu v poslední době gólů, kterým se z lakrosu přezdívá Michigan, přibývá. Svečnikov se takto prosadil dvakrát, načež se nechal slyšet, že s tím rozhodně nehodlá přestat. Švédský junior Nils Höglander skóroval gólem zpoza branky na nedávném mistrovství světa do 20 let v Třinci proti Finům.

Poprvé na vrcholné hokejové scéně představil Michigan světu Mikael Granlund na MS dospělých před devíti lety v Bratislavě. Finský útočník tak v semifinále proti Rusům pomohl svému týmu k postupu a posléze i titulu světových šampionů. A hokejový svět zíral s otevřenou pusou.

Nyní Granlund působí právě v Nashvillu, zakončení Forsberga viděl přímo z prostoru před brankou a na ledě byl jedním z jeho prvních gratulantů. Finova inspirace po letech ožívá ve velkém.

Na Forsbergovu branku zareagovala na Twitteru i kanadsko-americká liga v lakrosu NLL. "Za každý lakrosový gól v NHL chceme vidět jeden gól v hokejovém stylu v naší lize. Jedině to bude fér," napsali její zástupci.