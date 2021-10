"Šílený půlrok." Přehlížení Češi bourají předpoklady. Zachytají si na olympiádě?

Kdyby olympiáda začínala příští týden, brankářskou jedničkou českých hokejistů by klidně mohl být Vítek Vaněček. Případně Karel Vejmelka. Přitom ještě před pár lety by takový scénář zněl ztřeštěně.

Dost možná k němu nakonec nedojde, ale tradiční maskované opory budou muset zabrat a hlavně přestat marodit.

Petr Mrázek, který je s platem 3,8 milionu dolarů nejlépe vydělávajícím českým brankářem v NHL, si zranil třísla hned v prvním ostrém klání za Toronto. Brzy se sice vrátí, ale bude muset "přechytat" víc než solidního Jacka Campbella.

Pavel Francouz, jenž kvůli operaci kyčlí vynechal celou minulou sezonu, marodí znovu. Tentokrát s kotníkem. Po návratu bude muset šéfům Colorada dokázat, že stále patří ke špičce.

Na první start za Nashville pak kvůli covidové listině čeká David Rittich, třetí a poslední český gólman za mořem, který vydělává přes milion dolarů ročně.

Zbylí čeští brankáři v NHL berou méně a nikdy nereprezentovali na velké seniorské akci. Svými výkony si o to ale říkají. Zkraje ročníku září hlavně 25leté naděje Vejmelka a Vaněček.

Prvního jmenovaného přitom většina fanoušků viděla na farmě. Ještě se nestalo, aby si extraligový brankář hned vybojoval místo v NHL. Ve třech přípravných zápasech za Arizonu ale Vejmelka uhranul natolik, že obávaný sešup nezažil. Zatím chytá lépe než veterán Carter Hutton a mladík Ivan Prosvetov. V mužstvu, které letos ještě nevyhrálo, má úspěšnost přes 91 procent.

Podobně je na tom Vaněček, který po pěti zápasech drží úspěšnost rovněž nad 91 procenty. "Přičinil se o to, aby byl klubovou jedničkou," napsal nedávno deník Washington Post.

Přitom se opět šuškalo, že mužem číslo jedna bude Ilja Samsonov, kterého si Capitals chránili v rozšiřovacím draftu. Ruský favorit však stejně jako loni naráží na nevyrovnanost, byť naposledy vychytal čisté konto (co na tom, že mu k němu stačilo 16 zákroků).

Washington tak paradoxně více spoléhá na Vaněčka, jehož v nedávném rozšiřovacím draftu ztratil. Zpět se vrátil díky tomu, že Seattle mezitím sehnal mezi tyče hvězdného Philippa Grubauera.

"Pro Vítka to byl šílený půlrok," uznal trenér brankářů Washingtonu Scott Murray v rozhovoru pro server The Athletic. "Nejdřív je v unikátní pozici, protože dostane šanci při vstupu do play off. Hned se ale zraní. Pak je vzhledem k tomu, jak chytá, vybraný v rozšiřovacím draftu. Za týden je vytrejdovaný zpátky."

"Navzdory tomu všemu ale zůstal Vítek duševně vyrovnaný," dodal Murray.

Vaněček tak v organizaci Capitals chytá už sedmým rokem. Šanci v NHL ale dostal teprve v minulém ročníku. "Hodně mu na našem klubu záleží," řekl Murray. "Herně u nás vyrostl, ale samozřejmě si prošel těžkými chvílemi, kdy byl možná přehlížený. Zůstal ale věrný jak nám, tak svojí hře. Myslím, že tohle všechno mu pomohlo se s posledním rokem a půl vyrovnat snadněji."

Momentálně je Vaněček spolu s Vejmelkou nejvýraznějším českým brankářem v NHL. Jak tomu bude v lednu, kdy reprezentační trenér Filip Pešán musí zveřejnit olympijskou nominaci do Pekingu?