Nejslavnější chorvatský klub v problémech. Záhřeb opouštějí sponzoři i Kudělka

před 1 hodinou

Chorvatskému klubu Medveščak Záhřeb hrozil dle rakouských médií předčasný konec sezony v mezinárodní Erste Bank Eishockey lize. Důvodem jsou rozrůstající se finanční potíže, s nimiž se klub po odchodu z ruské KHL potýká. Záhřeb, jehož dres oblékali v minulosti mj. Radek Smoleňák, Tomáš Netík nebo Marek Kvapil, opustil generální sponzor, trenérský tým i několik zahraničních posil. Mezi nimi také český obránce Tomáš Kudělka.

Ještě před dvěma lety hrával Medveščak ruskou KHL, avšak neuspokojivé sportovní výkony i nedostatek financí jej vrátilo zpět do EBEL ligy, kde loni skončil ve čtvrtfinále. Letos jsou na tom Chorvaté daleko hůře.

Po pětadvaceti odehraných zápasech jim náleží předposlední jedenácté místo se ztrátou jedenácti bodů na desátý Dornbirn. A lepší zítřky jsou v nedohlednu. Minulý týden spekulovala rakouská média o tom, zda je Medveščak vůbec schopný sezonu dokončit. Klub opustil i dlouholetý sportovní manažer a hlavní trenér Aaron Fox, odešli taktéž jeho asistenti.

Záhřeb následně vydal prohlášení, v němž přiznal ztrátu generálního sponzora a hráčům sdělil, že nedokáže dodržet platební podmínky. Na tuhle větu reagovala většina cizinců, ti si začali hledat nová angažmá. Včetně českého beka Tomáše Kudělky, který se o víkendu dohodl s Innsbruckem. Obránce Ivan Pužič, jenž hrával za Vítkovice, odešel do Anglie. Nejproduktivnější útočník týmu Sébastien Sylvestre bude nově působit v Německu.

Vedení Medveščaku fanoušky zároveň ujistilo, že udělá vše proto, aby tým dohrál sezonu se ctí. Dohodlo se na spolupráci s konkurenčním celkem Mladosť Záhřeb a příkladem pro ostatní šel zkušený Tom Zanoški, který prohlásil, že týmu zůstane věrný i přes veškeré trable. Trenéry se stali David Colombo a Bruno Bregant. Za klub se postavila i samotná liga, která udělila Záhřebu výjimku na počet transferů. Finanční pomoc přislíbilo město.

Ambice klubu zůstávají logicky při zemi. Nedá se očekávat, že by Medveščak v této situaci vybojoval postup do play off. V prvním zápase po uvedených změnách podlehl znojemským Orlům vysoko 1:7. Do utkání nastoupili v chorvatských barvách pouze dva cizinci - Švéd Björn Svensson a Kanaďan David Brine.

Nutno však zmínit i formu Orlů, kteří od začátku listopadu prohráli pouze dva zápasy z dvanácti a co se týče produktivity, jsou čtvrtým nejlepším týmem soutěže. Jen v posledních třech duelech skórovali dohromady dvaadvacetkrát.