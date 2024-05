Video: Trapas fanoušků Arsenalu. Dělali brajgl před hotelem, kde soupeř vůbec nebyl

Dramatický boj o titul v anglické fotbalové Premier League dostal nový rozměr. Fanoušci Arsenalu ztropili v noci brajgl před hotelem, kde měli před klíčovým zápasem s Tottenhamem spát hráči Manchesteru City, jejich jediného soupeře v dostizích o mistrovský primát. Plán příznivcům "Kanonýrů" hrubě nevyšel. Hvězdný kanonýr Erling Haaland a spol. v hotelu vůbec nebyli.

Arsenal drží v tabulce jednobodový náskok na Manchester City a sní o prvním titulu po dlouhých dvaceti letech.

Jenže tým trenéra Pepa Guardioly čeká kromě nedělního posledního kola soutěže ještě dnešní dohrávka na půdě Tottenhamu.

Arsenal tak nezbytně potřebuje klopýtnutí Citizens. A protože se nedá moc předpokládat, že by zaváhali o víkendu doma s West Hamem, upírají se naděje "Kanonýrů" právě ke Spurs.

Což je paradox, protože Tottenham je nejnenáviděnějším sokem Arsenalu. To se ovšem dnes na devadesát minut změní.

"Budu největším fanouškem Tottenhamu všech dob," prohlásil útočník "Kanonýrů" Kai Havertz.

Jenže řada příznivců Spurs nemá ani v nejmenším v úmyslu pomáhat arcirivalovi. A nechali se slyšet, že je jim milejší prohra jejich celku, než aby přispěl k titulovým oslavám nepřítele.

"Tottenham nechce, aby Arsenal vyhrál ligu. Dostane se to do fáze, že fanoušci Tottenhamu budou jásat, pokud Manchester City skóruje," prohlásil bývalý legendární hráč "Kanonýrů" Paul Merson.

"Chápu, co je rivalita. Byl jsem posledních pár let součástí jedné z největších rivalit na světě," uvedl kouč Tottenhamu Ange Postecoglu, jenž před příchodem do londýnského klubu zažíval coby kouč Celtiku glasgowskou nenávist s Rangers.

"Ale nikdy jsem nechápal a nikdy nepochopím, jak si někdo může přát porážku svého celku. To není to, o čem je sport. To není to, co mám na téhle hře rád," slíbil australský stratég, že udělá vše pro úspěch Tottenhamu bez ohledu na to, komu tím pomůže jinému.

Fanoušci Arsenalu ovšem na vzletná slova zjevně nehodlali spoléhat a šanci na neúspěch Guardiolova souboru se rozhodli přiživit sami.

Ve dvě hodiny ráno proto před hotelem, kde měla spát výprava hostů, spustili pořádný randál, odpalovali rachejtle a ohňostroje a snažili se dělat co největší hluk, aby se Haaland a spol. před klíčovým mačem nevyspali.

Jejich plán měl však jednu chybu. Citizens v hotelu vůbec nebyli. Zůstali totiž v Manchesteru a do Londýna se k zápasu přesunuli až dnes ráno…