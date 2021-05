Slovensko - Švýcarsko 0:1. Pospíšilův pětiminutový trest Švýcaři využili

Když kanadský kouč Slovenka Craig Ramsay zveřejnil nominaci na šampionát do Rigy, nikdo by nečekal, že se mu povede tak dobře. Tým z naší sousedské země totiž přivezl na mistrovství světa obrovsky omlazený kádr. Z posledního šampionátu z roku 2019 zůstali v kádru jen dva hokejisté. Plno mladých kluků těsně po draftu nebo dokonce před ním. Jenže to funguje. Nejprve úvodní den porazili po dobrém výkonu Bělorusko 4:1. V neděli přišlo málem zakolísání. Slováci sice dominovali, ale Brity porazili jen 2:1. Nejcennější skalp si však připsali v pondělí. To je čekal tým Ruska, který do té doby působil sebevědomě. Sborná však působila malátně, slovenský výběr byl živější, více chtěl a došel si pro senzační výhru 3:1. Má tak našlápnuto do čtvrtfinále. Další překážkou však budou velmi dobře připravení Švýcaři.