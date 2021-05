Šestý zápas, šestá výhra. Slováky uzemnila dělovka Šustra a zákrok Kváči v power play

Čeští hokejisté zdolali v Praze Slovensko 2:1 a vyhráli i šestý zápas v přípravě na mistrovství světa v Rize. Další utkání Euro Hockey Challenge rozhodl v čase 45:59 obránce Andrej Šustr poté, co ve druhé třetině na vedoucí branku Adama Musila odpověděl Martin Faško-Rudáš. Ve vzájemných duelech se Slováky vyhráli Češi pošesté za sebou.

"V dnešním zápase se jednoznačně daleko víc projevila tvář toho týmu, kterou se svými kolegy chceme, aby měl. Byli jsme silnější na kotouči, víc jsme si pomáhali, byli jsme odolnější a statečnější v soubojích jeden na jednoho. Bohužel jsme to neprojevili brankově, jak bychom si představovali, ale ta tvář týmu byla rozhodně vidět více než v tom čtvrtečním zápase," uvedl po zápase český trenér Filip Pešán.

Příští týden čeká českou reprezentaci opět v O2 areně generálka na MS v podobě Českých her, na kterých se utkají ve středu s Finskem, ve čtvrtek se Švédskem a v sobotu s Ruskem.

Premiéru si v českém národním týmu odbyl brankář Petr Kváča a poprvé se společně potkali v reprezentačním dresu bratři Matěj a Šimon Stránští, kteří se dosud v zápasech národního týmu míjeli.

Češi vstoupili do utkání daleko aktivněji než při čtvrteční výhře 2:0, ale gólman Olomouce Konrád v brankovišti Slovenska odolal. Ramsayho výběr se ubránil i při Nemcově vyloučení a ani potom při plném počtu hráčů na ledě neuspěli v dobrých střeleckých pozicích Blümel, Flek, Galvas či nadvakrát Šimon Stránský.

Slovensko bylo blízko úvodní branky v 17. minutě, kdy se Grmanova střela tečovaná Cehlárikem odrazila od levé tyče do pravé, ale brankovou čáru puk nepřešel, což si sudí ověřili u videa. Na přelomu první a druhé třetiny se Pešánův tým ubránil při Lencově trestu.

Následný tlak českého týmu vyústil ve vedoucí branku v čase 23:57. Flek zpoza branky našel Adama Musila, který zamířil mezi Konrádovy betony.

Parádní přihrávka Jakuba Fleka a přesné zakončení Adama Musila🤝🇨🇿 pic.twitter.com/Ke4y8psIPM — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 7, 2021

Další možnost měl Matěj Stránský, ale slovenský gólman proti jeho pokusu zasáhl. Slováci nevyužili ani přesilovku při Šcotkově pobytu na trestné lavici, ale ve 29. minutě už vyrovnali.

Miloš Roman získal puk ve středním pásmu, vysunul Faška-Rudáše a čerstvá posila Liberce z Banské Bystrice překonala nového spoluhráče Kváču střelou pod lapačku. Slováci ožili a po Mašínově chybné rozehrávce zadovkou před branku měl možnost Slafkovský, potom zahrozil kapitán Ďaloga a vzápětí netrefil odkrytou branku Holešinský.

Konrádovi zase pomohla ve 31. minutě po Galvasově střele horní tyč. V přesilové hře mohli překlopit vedení na českou stranu Lenc, Matěj Stránský či Radil. Slovenský gólman před druhou pauzou kryl i Blümelovo individuální zakončení v přečíslení dvou na jednoho s Tomáškem.

Z dalšího náporu si vynutili Češi faul a při signalizovaném vyloučení nabil na levý kruh Šulák Šustrovi, jehož rána skončila v protějším horním rohu Konrádovy branky.

Parádní 💣 do šibenice od českého obránce 👏🏻 pic.twitter.com/VUkhGHht9L — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 7, 2021

V polovině třetí třetiny mohl pojistit náskok Hynek Zohorna, ale v úniku na chvíli ztratil rovnováhu a následně bekhendovým blafákem minul.

Další příležitosti měli Špaček a Flek. Češi se ubránili v oslabení. Při Šulákově trestu nabídl Sekáč šanci Hanzlovi, který ale nestihl zakončit. Po Skleničkově vyhození puku do hlediště měli Slováci na 62 sekund možnost hry i pěti proti třem, ale vyrovnat nedokázali.

Už při klasické výhodě pomohla Kváčovi po Gernátově střele z pravého kruhu tyč. Při závěrečné power play zachránil českou výhru Kváča skvělým zákrokem lapačkou při Slafkovského bekhendovém zakončení před brankovištěm.

"Vítězství chutná výborně. Takto si to představuje každý hráč, který má debut. Chce za každou cenu vyhrát a s tím jsem do zápasu šel. To se podařilo a jsem za to rád. Jsem vděčný za šanci, kterou jsem dostal. A jedeme dál. Jsou to neuvěřitelné zkušenosti, které jsme si z toho zápasu odnesl," prohlásil po zápase Kváča.

Euro Hockey Challenge v Praze:

ČR - Slovensko 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. A. Musil (Flek, Jordán), 46. Šustr (Šulák) - 29. Faško-Rudáš (Miloš Roman). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Špůr, Ganger (všichni ČR). Vyloučení: 6:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Kváča - Ščotka, Šulák, Jordán, Galvas, Mašín, D. Sklenička, Šustr - Blümel, R. Hanzl, Tomášek - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Radil, Š. Stránský, Sekáč - Flek, A. Musil, H. Zohorna - Červený. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček.

Slovensko: Konrád - Gernát, Rosandič, Nemec, Ďaloga, Jánošík, Grman, Kňažko, Gachulinec, Bučko - Cehlárik, Hrivík, Holešinský - Faško-Rudáš, M. Sukeľ, Slafkovský - Regenda, Miloš Roman, Liška - Fominych, Kollár, Hrehorčák. Trenéři: Craig Ramsay, Michal Handzuš, Ján Pardavý a Boris Žabka.