Rudá mašina zahřála motory a naznačila možnosti. Čeští fanoušci přáli Norům

před 20 minutami

Jeden z největších favoritů hokejového MS vstoupil do turnaje poklidnou výhrou 5:2. Ruští hokejisté si v Bratislavě poradili s Nory a místy si na ledě dělali, co chtěli. Výběr plný hvězd ze zámoří ukázal sílu, ale neudržel stoprocentní koncentraci.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Když se hrálo MS v Bratislavě před osmi lety, Rusové první zápas ztratili. Nedali Němcům ani gól a prohráli 0:2. Letos nabitý rudý tým nic podobného na úvod nedopustil a přejel Nory rozdílem třídy.

Alespoň ve skóre, na ledě spíše místy. "Vítězství na začátek nás těší, ale na výkonu musíme ještě zapracovat. Můžeme hrát mnohem lépe," povídal autor jedné branky a dvou nahrávek Nikita Kučerov.

"Norové byli dost houževnatí, bojovali. Nebylo to jednoduché," přidal útočník Tampy Bay a nejproduktivnější hráč základní části NHL. Kučerov ziskem 128 bodů překonal ruský rekord Alexandra Mogilného z roku 1993 a na Slovensku by měl být hlavním tahounem sborné.

Poklidnou výhru podpořil dvěma brankami Jevgenij Dadonov, zato Alexandr Ovečkin ani Jevgenij Malkin neskórovali. "Ne všechno se povedlo, ale trenér promíchal sestavu, poprvé jsme hráli takhle," řekl Malkin, který nastoupil v prvním útoku s Dadonovem a Michajlem Grigorenkem.

Jeho parťák z brněnské generálky na Českých hrách Kučerov putoval do třetí formace k Nikitovi Gusevovi a Arťjomu Anisimovovi. "Musíme si na sebe zvyknout a každý plnit svou roli. Věřím, že to bude zápas od zápasu lepší," prohlásil Malkin.

Dvakrát v zápase přihrál v přesilovce zpoza branky na gól Dadonovovi, Rusové zužitkovali celkem tři ze čtyř dvouminutovek v početní výhodě. Občas rozjeli v útočném pásmu takový kolotoč, že se Norové sotva stíhali za přihrávkami otáčet. A v polovině zápasu prohrávali už 0:4.

V některých momentech pak Rusové s nejvíce posíleným kádrem z NHL v historii přehrávali útočné situace, ale nepůsobili úplně lehkovážně. I při menších nedokonalostech kroutili hlavou, chtěli být stoprocentní.

"Je to začátek turnaje, budeme pracovat na jednotlivých složkách hry a zlepšovat je. Rozhodně musíme v určitých chvílích více střílet," potvrdil Kučerov a dodal, že se po příletu z Ameriky a adaptaci na posledním turnaji Euro Hockey Tour cítí na ledě mnohem lépe.

Stoprocentní koncentrace však Rusům až do konce nevydržela. Brankář Andrej Vasilevskij přišel o čisté konto dvěma inkasovanými góly v posledních čtyřech minutách. "Mrzí nás to kvůli Andrejovi, nepomohli jsme mu. Jsou to chyby, které by se neměly stávat," poznamenal Malkin.

Čeští fanoušci skandovali na tribunách "Norge"

Norové se v druhé polovině zápasu opravdu zvedli a dali Rusům zabrat i v osobních soubojích. Co se týče střel na branku, bylo utkání dokonce vyrovnané 27:27. Rudá mašina některými akcemi naznačila své možnosti, ale zdaleka nevytáhla všechny trumfy.

V hledišti stadionu Ondreje Nepely bylo mnohem více Rusů než Norů, ovšem čeští fanoušci čekající na večerní duel proti Švédsku vedli s ruskými příznivci rovný boj.

Skandováním "Norge" a občasným pískáním při hlasitém pokřiku Rusů dali najevo, že sborná není mimo českou reprezentaci jejich oblíbeným týmem. Celkově však byla atmosféra v hale přeci jen trochu vlažná.

Na první zápas MS přišlo na desetitisícové tribuny 7 698 diváků, večer by při otevíracím utkání české reprezentace mělo být vyprodáno.