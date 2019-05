DJ Voráček změnil zažité pořádky a chystá překvapení. Faksa dorazí v sobotu

před 2 hodinami

Trenér Miloš Říha dopsal na soupisku českého týmu před prvním utkání MS proti Švédsku útočníka Tomáše Zohornu. Češi tedy rozehrají turnaj se sedmi obránci a jedenácti forvardy. Posily ze zámoří Radek Faksa a Pavel Francouz se přidají o víkendu.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Po osmé hodině večerní rozehraje česká reprezentace šampionát v Bratislavě duelem proti Švédsku. "Vrátili jsme se k sestavě z Brna. Kluci byli na sebe zvyklí, delší dobu spolu trénovali a nastoupili tak i v zápase. Po změnách tady se mi to tolik nelíbilo," řekl kouč Říha.

První útok by tedy měl vést Dominik Simon na křídlech s Jakubem Voráčkem a Michaelem Frolíkem, druhá formace pravděpodobně nastoupí ve složení Dmitrij Jaškin, Filip Chytil a Ondřej Palát. A zbývá pětice Jakub Vrána, Jan Kovář, Dominik Kubalík, Michal Řepík a Tomáš Zohorna.

Toho Říha přes noc zapsal na turnajovou soupisku, mimo kterou s týmem zůstávají obránce Petr Zámorský a útočníci Hynek Zohorna, Robin Hanzl a David Tomášek.

"Počkáme si ještě na dvě místa. V sobotu v 11 hodin by měl ve Vídni přistát Faksa a měl by hned nastoupit do zápasu s Norskem (20:15), Francouz by se měl připojit v neděli," prozradil trenér. Centr Dallasu tedy naskočí v den příjezdu a čas na odpočinek bude mít v neděli.

Po příjezdu dua F+F by se situace kolem finální sestavy národního mužstva měla konečně ustálit a vyjasnit, neboť sám Říha přiznal, že neustále změny týmu nedělají dobře. Po dopsání Faksy a Francouze zbudou na soupisce tři místa pro čtyři čekající hráče.

České góly by měla oslavit nová písnička

Ti budou úvodní duel proti úřadujícím dvojnásobným šampionům sledovat z tribuny a v případě, že český tým nevyjde střelecky naprázdno, měli by se po vstřelených gólech dočkat nové písničky.

Dosud zněla arénami po českých gólech píseň Zavolejte stráže z filmu Ať žijí duchové, přezpívaná kapelou Maxim Turbulenc. Kapitán Voráček, který letos v šatně plní roli dýdžeje, však po posledním tréninku před zápasem se Švédy slíbil překvapení.

Takže dobývání švédského hradu už bez bláznivého pážete?

"Nechte se překvapit, uvidíte večer," odbýval s úsměvem dotazy novinářů. "Nevím, kolikrát si novou písničku poslechneme, ale hlavně doufám, že to bude vítězný zápas," dodal útočník Philadelphie.

Češi porazili reprezentaci Tre Kronor před šesti dny na Českých hrách v Brně 3:0. "Můžeme se od toho odrazit, na MS to ale bude jiný level. Musíme si dát pozor, abychom v prvních deseti minutách nebyli rozlítaní a abychom plnili pokyny," upozorňoval Voráček.

"První zápas je specifický, dlouho se na něj čeká, dlouho jsme se na to připravovali. Budou v něm emoce, nesmíme dělat chyby," pokračoval. Švédové mají v kádru dvacet hráčů z NHL, dvacátou posilou se stal obránce Dallasu John Klingberg, který však stejně jako Faksa do úvodního zápasu nezasáhne.

I tak čeká Říhovu družinu náročný test. "Jsem natěšený, ale zároveň cítím i lehkou nervozitu. Máme těžkého soupeře, musíme do toho vlítnout po hlavě," hlásil čtyřiadvacetiletý centr prvního útoku Simon, který si na světovém šampionátu zahraje podruhé v kariéře.

Divočina jako v Praze před čtyřmi lety? Je to možné

Před čtyřmi lety v Praze začínal s týmem také proti Švédům. "Vzpomínám si na to, promítne se mi to v hlavě," usmál se forvard Pittsburghu. Češi tehdy v O2 aréně celé utkání proti Švédům dotahovali, v závěru se dostali do vedení 5:4, ale nakonec přeci jen prohráli 5:6 po nájezdech.

Mohlo by v Bratislavě padnout tolik gólů? "Kdoví, je to možné. Je tady obrovské kluziště, bude klíčové hrát hodně s pukem. Obě mužstva jsou silná, těším se a nebojím se toho," burcoval Simon.

Český tým trénoval na stadionu Ondreje Nepely v poledne, po obědě se bude připravovat na hotelu. "Dám si šlofíka, najím se a odpočinu si. Hraje se večer, člověk si musí posunout denní plán, ale není to nic hrozného," uzavřel Simon.

Klidný program po obědě zvolil také Říha. "Půjdu si lehnout, protože poslední dny byly hektické. Odpočinu si a připravím se na zápas," podotkl šedesátiletý trenér, který stojí před svou premiérou na MS.

První utkání na světovém šampionátu odehrají i brankář Patrik Bartošák, obránce David Musil a útočníci Jakub Vrána s Ondřejem Palátem. Večerní zápas proti Švédsku můžete sledovat na Aktuálně.cz prostřednictvím online přenosu.

Pravděpodobná sestava ČR:

Bartošák - Hronek, Kolář, Gudas, D. Sklenička, Rutta, Moravčík, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna.