Zapomenout a nechat na ledě všechno. Ale otevřený hokej bronz nepřinese, ví Češi

před 13 minutami

Znovu po osmi letech se o bratislavský bronz utkají dva tradiční rivalové, Česko a Rusko. Sborná přijela na šampionát pro zlatou medaili, Češi by před turnajem brali i třetí místo. Aby se po sedmi letech vrátili na stupně vítězů, musí ubránit ruské superhvězdy.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Proti Finům si Alexandr Ovečkin, Nikita Kučerov nebo Nikita Gusev neškrtli. Takticky disciplinovaný soupeř ruským bohatýrům dokonale otrávil hokej, z jedné akce udeřil a po výhře 1:0 překvapivě odstavil největšího favorita ze hry o zlato.

Češi pohořeli v semifinále slovenského MS s Kanadou na obou stranách hřiště a soupeři podlehli jednoznačně 1:5. Před bitvou o bronz velí zlepšit především defenzivní složku a doufají, že se prosadí z protiútoků.

"Pouštět se s Rusy do otevřeného hokeje, to by asi nešlo. Viděl jsem, že Finové postoupili do finále zaslouženě. Proti jednomu z nejofenzivnějších týmů na světě udrželi nulu, to chce umění a vůli," říká uznale kapitán českých hokejistů Jakub Voráček.

Podceňovaná reprezentace Suomi si v sobotu plnila úkoly v obraně do puntíku, a to po celých 60 minut. "Uspějeme proti nim jedině stejně jako Finové. Musíme výborně bránit a vycházet do protiútoků. Rusové jsou šikovní a nepříjemní," podotýká další člen elitní řady Michael Frolík.

Zápas ve skupině Češi nezvládli, Rusové je v poklidu přehráli 3:0. "Ten zápas se nám příliš nepovedl, snad se z toho poučíme. Všechno se bude odvíjet od defenzivy," opakuje Frolík, který z MS 2011 a 2012 pamatuje poslední české úspěšné bitvy o bronzovou medaili.

Před osmi lety v Bratislavě přestříleli Češi sbornou 7:4 a o rok později v Helsinkách si vyšlápli na Finy (3:2). Další zápasy o třetí místo už ovšem české reprezentaci nevyšly tak dobře. Na MS 2014 podlehli Švédům 0:3, na MS 2015 stejným poměrem USA a vloni na olympiádě Kanadě 4:6.

Rusové byli v posledních bitvách o bronz úspěšní

Problém s nedostatkem motivace přitom u Čechů čekajících na medaili nehrozí. "Bronzová medaile je cenná. Rozhodně musíme zapomenout na semifinále a jít do toho," burcuje Dominik Simon. Na pocit prázdnoty po čtvrtém místu na domácím MS v roce 2015 si dobře vzpomíná.

"Je nepříjemné se zkoncentrovat, když nezvládnete semifinále, ale to je nepříjemné pro každého," říká Simon. "Rusové jsou na tom ještě hůře, zajímá je pouze zlato. Bude to pro ně těžké," myslí trenér Miloš Říha.

Jenže poslední výsledky Rusů ze zápasů o třetí místo jdou proti němu. Rusové uspěli na domácím šampionátu 2016 proti USA (7:2) i za rok v Kolíně nad Rýnem proti Finsku (5:3). Také tehdy měli hvězdné týmy a jejich hráči se dokázali do boje o bronz motivovat.

V semifinále s Kanadou přerušili Češi po 334 minutách a 52 sekundách střeleckou nemohoucnost v zápasech o medaile na MS, která trvala od roku 2012. Ale prohráli 1:5. Stará bolest se znovu objevila. Pokud mají Češi získat bronz, bude potřeba, aby bolest rychle odezněla.

Utkání o třetí místo startuje v Bratislavě v 15:45. Česko-ruský souboj můžete sledovat prostřednictvím online přenosu Aktuálně.cz.