Speciální motivaci proti ruskému týmu bude mít útočním Dmitrij Jaškin. Rodák z ruského Omsku na minulém mistrovství pomohl porazit sbornou 4:3 v prodloužení, což by rád zopakoval. Recept je podle něj jednoduchý: "Všichni vědí, co na Rusy platí. Musíme hrát zarputilý hokej, nedat jim ani sekundu, aby se s pukem mazlili." Kučerov a spol. proti outsiderům potvrdili, že rádi kombinují na úkor střelby. "Snad to proti nám budou dělat stejně a my jim nahrávky zblokujeme," přeje si Jaškin, který má ruské kořeny.