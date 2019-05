Čechům roste nový Židlický. Turnaj jsme rozjeli parádně, pochvaluje si obránce Hronek

před 3 hodinami

Šest bodů ze dvou zápasů a jistá výhra nad Norskem. Čeští hokejisté rozjeli MS v Bratislavě na výbornou, druhého severského soupeře rozdrtili 7:2 a s chutí si zastříleli. Palbu rozjel dvěma góly 21letý zadák Filip Hronek.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Do přípravy před šampionátem naskočil Hronek v Brně v zápase proti Finům. Skóroval, jel sám na branku. Hned ukázal, že nebude platnou posilou jen pro defenzivní činnost.

Po dvou zápasech MS proti Švédsku a Norsku má na kontě čtyři body, hraje v první dvojici s nejstarším členem týmu Janem Kolářem, chodí na přesilovky. V mladém věku se stal klíčovým mužem reprezentační obrany a po roce v NHL ukazuje pořádný výkonnostní vzestup.

Norského brankáře překonal dvěma tvrdými střelami v prvních sedmi minutách. "V obou případech jsem to dostal přesně na hokejku. Jsem rád, že to tam padlo. Rychlé góly nás uklidnily a zápas se parádně povedl," hodnotil Hronek.

V úvodních zápasech odehrál dohromady bez sekundy 36 minut a útočným stylem hry připomíná Marka Židlického. Obránců s podobným naturelem má přitom český hokej v posledních letech žalostně málo.

"Taková přirovnání jsou hezká, ale neupínám se k tomu. Důvěru cítím a každý hráč je rád, když může být na ledě při rozhodujících situacích," řekl obránce, který na MS debutoval ve dvaceti letech vloni v Dánsku. A už tehdy se blýskl dvěma brankami.

Zároveň po Hronkově škobrtnutí padl ve čtvrtfinále rozhodující gól Američanů. "Ten turnaj mi ukázal, na čem pracovat. Za rok jsem se zase posunul o něco dál a těžím z toho," vykládal obránce, který v uplynulé sezoně zvládl v zámoří 46 zápasů za Detroit s bilancí 5+18.

Před třemi lety odehrál v extraligové sezoně v Hradci čtyřicet zápasů a neskóroval v nich. Byť tehdy nedostával na ledě příliš mnoho prostoru, po odchodu na farmu Detroitu se Hronkova hra proměnila.

Za výkony v národním týmu na něj prší chvála. "Klobouk dolů, jak v tomhle věku dokáže na téhle úrovni zvládnout zápas," podotkl o Hronkovi brankář Patrik Bartošák.

"Celkově obrana skvěle podporuje útok a vychází to z tréninků, při kterých jsme se na to zaměřovali. Z obránců jsou střelci," těšilo po vstupu do turnaje trenéra Miloše Říhu. Od všech zpovídaných hráčů však po vítězství nad Norskem zazněla slova o pokoře.

V pondělí čeká na český tým nejtěžší zkouška ve skupině, utkání proti Rusku. "Musíme se pořádně připravit na tenhle i všechny další zápasy. Makat dál a věřit, že to bude dál padat," poznamenal Hronek. Švédům a Norům nastříleli Češi celkem dvanáct branek.

"Přesilovka funguje, padá to tam i bekům. Zatím to klape," potvrdil pozitivní naladění další člen obranné sedmičky Jan Rutta. Jeho gólová střela proti Norům na startu třetí třetiny se po odhalené teči Filipa Chytila změnila v asistenci.

Poprvé od zavedení nového formátu MS mají Češi po dvou zápasech plný počet bodů. "Jsme rádi, že máme před Ruskem den na regeneraci. Turnaj je dobře rozjetý a chceme v takových výkonech pokračovat," uzavřel obránce Tampy Bay.

V poslední době každoročně omílaná česká obrana zvládla rozjezd šampionátu velmi dobře. Čas od času se ještě objeví zaváhání, nicméně prostoru na vyladění detailů je stále dost. Opravdu ostrá prověrka přijde v pondělí proti Kučerovovi, Ovečkinovi, Malkinovi a spol.