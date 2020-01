Katastrofa. Bojme se, že při těžkém losu můžeme hrát o záchranu, hodnotí Čechy Sýkora

Medaili neukořistili ani na domácím mistrovství světa, a tak jsou na suchu už patnáct let. Letos čeští junioři vypadli jako obvykle ve čtvrtfinále. Švédsku nekladli velký odpor. Podle bývalého trenéra Marka Sýkory může ztráta na špičku ještě narůstat. "Je namístě, abychom se báli," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Češi ve čtvrtfinále podlehli Švédsku 0:5. Dál nepostoupili počtrnácté za posledních patnáct let. Dá se vůbec ještě mluvit o zklamání?

Na každém mistrovství se hráči obměňují podle ročníků, takže je to někdy horší, někdy lepší. Ale u nás je to slabé poměrně stabilně, takže žádné překvapení. O zklamání bych mluvil, protože mistrovství je u nás. Lidé ho sledovali víc než jindy. Bohužel poslední zápas byl z naší strany tristní. Švédové byli jednoznačně ve všem lepší. Z pohledu bývalého trenéra a hokejisty mi bylo smutno. Katastrofa.

Vypíchl byste alespoň něco, v čem Češi na Švédy stačili?

V nějaké tvrdosti, ale Švédové ji nepotřebovali ukazovat. Kontakty většinou ustáli, lépe bruslili, byli lepší s pukem. Ještě jsme bojovali, ano, jenže na téhle úrovni národních mužstev je samo sebou, že mladí bojují. Ještě aby ne. Když ale stojíte proti kvalitě… Možná to pomohlo v prvním zápase s Rusy, kdy nám všechno úžasně vyšlo. A oni neměli den. Nechci to zlehčovat, ale vítězství bylo vlastně náhodné.

Mohlo čtvrtfinále dopadnout jinak, kdyby měl trenér Václav Varaďa k dispozici ofenzivní lídry Jakuba Lauka a Jana Jeníka, kteří se v průběhu turnaje zranili?

Nezměnilo by se vůbec nic. Nejsou to až takové hvězdy. Když pak navíc slyšíte, že někteří Švédové ve stejném věku už hrají NHL (Seveřanům z tohoto důvodu chyběli beci Rasmus Dahlin a Adam Boqvist, pozn. red.), tak si uvědomíte, že ten rozdíl je o parník. Náš hokej jde dolů. Promiňte, ale ještě bych na chvilku odbočil.

Povídejte.

Protože teď trošku žiju ve Francii, kde hlídáme vnoučata, hokej jsem dlouho neviděl. Proto jsem se teď koukal i na Třinec na Spenglerově poháru. Nehrál špatně. Vidíme tam ale skupinu Kanaďanů, kteří se sejdou z evropských lig. Žádné hvězdy. Rozdíl v bruslení je ale obrovský. Pro nás je to v nedohlednu.

Vrátím se zpátky k šampionátu juniorů. Kvůli prohře s Německem se Češi strachovali o postup. Bude boj o čtvrtfinále stále těžší, pokud se sejde náročná skupina a Švýcaři či Němci zrovna vytáhnou silné ročníky?

Stoprocentně. Němci byli letos výborní. Švýcary jsem ve druhé skupině neviděl, ale porazili Finy. Jestli tenhle obrázek uvidíme i v dalších letech, skutečně se můžeme obávat toho, že budeme hrát o záchranu. A vůbec to není o tom, že bych byl plný pesimismu. Sice ještě mluvím pod dojmem posledního zápasu, který byl z naší strany opravdu strašný, ale je namístě, abychom se báli. Nemůžu si pomoct.

Tentokrát měl být trumfem Čechů Lukáš Dostál a možná brankáři obecně. Nikdo ale v úspěšnosti zákroků nepřesáhl 90 procent. Je to zklamání?

Je. Před mistrovstvím Lukáš Dostál v zápase se Slováky dostal branku z půlky hřiště. Nahozený kotouč mu propadl přes lapačku. Tohle mě naplnilo nedůvěrou, možná to byla jen intuice. Přitom chytá ve Finsku, mezi dospělými. Všichni mluvili o tom, že nám udělá výsledek. Hodně se toho na něj naložilo. Možná si něco přečetl. Také se necítil dobře, zaslechl jsem něco o zvracení. Je to tedy zklamání. Nikoliv ale tragédie. Je to mladý kluk.

Byla největší slabinou Čechů častá vyloučení? Nasbírali třikrát víc trestných minut než Švédové, z toho dvakrát víc menších trestů…

A má to svůj - alespoň podle mě - zcela zřejmý důvod, kterým je špatné bruslení. My nestačíme a jsme nucení dělat fauly. Jiné vysvětlení nemám. Také to někdy nemáme v hlavě. Nevím, jestli šlo o doménu téhle skupiny kluků. Mám na mysli například nesmyslná dohrávání u mantinelu.

Možná s tím souvisí, že Češi měli jen tři hráče, kteří v sezoně dostali výraznou šanci v elitní domácí soutěži. Třeba Němci jich měli sedm. Je to problém?

S oblibou říkám, že čeští trenéři nemají odvahu tyhle kluky nasazovat. Někdo vždycky namítne: "Ale co když na to nemají?" Když na to vůbec nemají, pak je samozřejmě nestavím. V extralize by měli být po všech stránkách zkušení trenéři, kteří odhadnou, jestli před sebou daný hráč má budoucnost. Jestli se vyplatí ho stavět. A já tvrdím, že našim trenérům odvaha schází. Je to chyba. Němci, Švýcaři a další mají těchhle hráčů ve svých elitních soutěžích víc.

Pomohlo by v tomto ohledu uzavření extraligy, o němž se poslední dobou nahlas hovoří?

Jsem přesvědčený, že by to nepomohlo. Všechno by zůstalo při starém.