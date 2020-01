Dostál byl ve skupině na kapačkách, proti Švédům chyboval: Sám sebe se ptám proč

Na hokejovém mistrovství světa juniorů v Ostravě měl být českou oporou číslo jedna. Nakonec Lukáš Dostál odchytal tři duely, pral se s virózou a ve čtvrtfinále proti Švédsku (0:5) předvedl vedle 32 zákroků také kiks při rozehrávce, kdy soupeři nabídl druhý gól.

Jak prožíváte zklamání po vyřazení ve čtvrtfinále?

Mrzí mě to a jen těžko hledám slova. Měli jsme v týmu obrovský charakter. Je mi líto, jak to dopadlo. S klukama se potkáváme už od šestnáctky, točí se tu pořád stejní hráči. Teď je možné, že s mnohými se v dohledné budoucnosti nepotkám. Měli jsme výborné pouto, bohužel konec jsme si představovali jinak.

Vnímal jste z branky, že vám Švédové v zápase nedali moc šancí?

Nebudu chodit kolem horké kaše. Švédové nás přehráli a ukázali svou kvalitu. Trochu jsme doplatili na ta oslabení, nevydařilo se nám to.

Gól na 0:2 padl v první třetině po vaší chybě v rozehrávce při přesilovce. Jak se seběhlo, že jste za bránou ztratil puk?

Stává se to i gólmanům, kteří jsou v NHL. Mě to samozřejmě mrzí, protože nechci říct, že to byl zlomový, ale určitě velmi důležitý gól. Nechci se tady obhajovat, bohužel jsem trochu zamrzl a viděl jsem v podstatě tři Švédy, kteří se na mě valili a zavřeli mi mantinely. Jak jsem se trochu zasekl, už byl jeden Švéd u mě. Chtěl jsem to jen odhodit a bohužel jsem mu to nahrál.

Bylo těžké se z toho otřepat a pokračovat v zápase?

Taková věc se přihodí, snažil jsem se dál chytat. Prostě jsem chtěl pořád zůstat v zápase a myslím, že se mi to navzdory celkovým pěti inkasovaným gólům nějak podařilo. Po celý zápas jsem se cítil dobře.

Ale zažil jste podivné dva týdny, že? Dostal jste podobně nešťastný gól v přípravě proti Slovákům, na MS jste dva zápasy vynechal kvůli nemoci, ve čtvrtfinále pak tato událost.

Zkrátka se to tak potkalo. Byly to dva týdny, které mi nevyšly. Nemoc byla hodně nepříjemná a byl jsem vůbec rád, že jsem se dal na Švédy do kupy. Nějak se to tak sešlo a sám sebe se ptám proč.

Co vám bylo?

Teď už to nebude tajemství, můžu říct, že po zápase s Němci jsem v podstatě celou noc zvracel. Pak jsem brzo z rána jel do nemocnice, protože to zvracení se nedalo zastavit. Byl jsem na kapačkách, jel jsem zase zpátky, neměl jsem chuť k jídlu, měl jsem podrážděný žaludek.

Jak se budete celkově ohlížet za šampionátem?

V prvé řadě bych chtěl určitě poděkovat fanouškům, kteří byli úžasní a vytvořili nám tady neuvěřitelnou atmosféru. To je něco, co si ponesu dál, bylo to neuvěřitelné. Jinak mě bude dál mrzet ten převládající pocit, že jsme to nezvládli.

Jaký máte dojem z pohledu předvedených výkonů?

Už před turnajem bylo řečeno, že máme hodně těžkou skupinu. Byl jsem rád, že i po prohraném důležitém zápase s Němci jste se z toho dokázali oklepat. Získali jsme cenný bod proti Americe a po této stránce to pro nás dopadlo dobře, dostali jsem se do čtvrtfinále. To už jsme bohužel nezvládli.

Je konec ve čtvrtfinále MS reálným obrazem českého juniorského hokeje v porovnání se světovou špičkou?

To mi asi nepřísluší hodnotit. Je to spíš otázka na lidi, kteří jsou výše postavení a kteří se o český hokej se starají. Švédové každopádně ukázali velkou kvalitu.