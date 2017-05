Voráček měl lehčí otřes mozku, ve prospěch kapitána hraje čas. Pro hokej má zelenou

před 37 minutami

Jakub Voráček pravděpodobně prodělal lehký otřes mozku, brzy by se ale měl vrátit zpátky na led. | Foto: Michal Eger

Kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček, který o první přestávce zápasu s Finskem odstoupil po faulu Oskara Osaly, jevil příznaky lehkého otřesu mozku. Vyšetření v nemocnici ale žádné další problémy neprokázaly. "Bude mít pro hokej zelenou, dnes a zítra máme volno a čas hraje pro něj," řekl lékař českého týmu Dušan Singer. Sám hokejista se prý rozhodne, kdy se vrátí na led.

Paříž (od našeho zpravodaje) - I když se čeští hokejisté během úterního dobrovolného tréninku v pařížské hale proháněli bez svého kapitána, už o něj strach neměli. Jakub Voráček sice zápas s Finskem nedohrál kvůli příznakům otřesu mozku, ale měl by být v pořádku.

"Chviličku udával snížení koncentrace, zápas dohrát nemohl. Potom začal pociťovat bolesti hlavy, měl výpadek paměti. To jsou takové známky lehkého otřesu mozku," řekl českým novinářům lékař týmu Dušan Singer.

Voráček dnes dopoledne absolvoval komplexní vyšetření i v nemocnici, snímek CT byl negativní, závěr neurologického vyšetření byl bez ložiskových změn. Jinými slovy: nejproduktivnější český útočník (na turnaji 1+3) by měl být brzy v pořádku.

"Bude teď záležet na Kubových pocitech a koncepci trenérů. V zásadě ale bude mít pro hokej zelenou. Je to natolik zkušený hráč, že sám dokáže odhadnout, kdy může jít na led nebo do zápasu. Z medicínského hlediska hraje čas v jeho prospěch. Kdyby se rozhodl, že to ještě není ono a potřebuje mírnou úlevu, souhlasil bych s tím," řekl Singer.

"Teď ale není potřeba, aby měl klidový režim. Může se jít projít, provádět osobní aktivity, jen zatím bez zvýšené námahy. Žádná omezení jsem mu nedával," uzavřel Singer.

Další zápas na mistrovství světa Češi odehrají až ve čtvrtek proti Norsku.