Kabáti, Michal David nebo Raketou na Mars. Hudbu v kabině často vybírá duo vousáčů

před 8 hodinami

Do každé hokejové šatny neodmyslitelně patří muzika. Slouží jako motivační prvek před tréninky a zápasy nebo jako nástroj k nastavení pohodové nálady. Čeští hokejisté na MS v Bratislavě nejvíce poslouchají písničky z domácí scény. "Ale při posledním medailovém šampionátu v roce 2012 to bylo jinak," vzpomíná bývalý reprezentační útočník a také DJ Jakub Petružálek.

U poslední bronzové medaile na turnaji, který vrcholil v Helsinkách, s ním byli Michael Frolík a Jakub Voráček, kteří jsou oporami českého týmu i letos na Slovensku. A právě kapitán Voráček zavelel před MS ke změně písničky, která na stadionu hraje po českých gólech.

Od domácího šampionátu v roce 2015 jí byla upravená verze písničky Zavolejte stráže z muzikálové pohádky Ať žiji duchové, v podání Maxim Turbulenc. V Bratislavě je to znovu remake, tentokrát písně z filmu Noc na Karlštejně. Na oslavu českých branek zní Hoja hou od Walda Gangu.

"Kuba Voráček říkal, že by to chtělo změnu. Pár kluků si sedlo na pokoji a řekli si k tomu svoje," komentuje rozhodnutí dlouholetý kustod české reprezentace Zdeněk Šmíd. Spolu s Voráčkem a dalším vousáčem z Philadelphie Radkem Gudasem patří v šatně k těm, kteří nejčastěji určují, co se bude hrát.

A co mají hráči nejraději? "České oldies písničky, prostě klasiku. Máme v šatně MyPad a kdo chce, může cokoli pustit. Před zápasem hrají Kabáti, po vítězném zápase si zazpíváme Raketou na Mars a jdeme se vyšlapat na kola," popisuje obránce Jan Kolář, který je na čtvrtém mistrovství.

"Vedle Kabátů a Věry Špinarové jsou v kurzu Michal David nebo Helena Vondráčková. Po tréninku pouští Radko na pohodu Michala Tučného," usmívá se Šmíd. "DJ není určený, ale chytili se toho Kuba a Radko, po roce v Americe si chtějí užít českou šatnu se vším všudy," dodává.

Petružálek: Nedá se hrát pořád jen českou muziku

České písničky hrál v šatně národního týmu i zmíněný Petružálek, jenž platí za velkého milovníka hudby a ve volném čase rád obchází různé akce jako DJ. "Hrál jsem českou, ale chtěl jsem přinést i něco nového. Prokládal jsem to zahraniční elektronickou a rockovou hudbou," vzpomíná.

"Byl jsem na MS 2012 a 2014 a zažil jsem v obou případech šest týdnů přípravy. Postupně se přiřazovali další kluci a nešlo pořád hrát českou muziku. Záleží na situaci, po tréninku si nebudete dávat nic tvrdého, ale před zápasem jsem hrál hlavně elektronickou hudbu," říká Petružálek.

Kustod Šmíd si to dobře pamatuje. "Kuba Petružálek pouštěl svoje mixy a kovárny, které pro mě nemají s hudbou nic společného," směje se. "Ale nebylo to tak, že bych hrál jen já. Každý si mohl pustit, co chtěl, jenže to často dopadlo tak, že pustil jednu nebo dvě písničky, a konec. Není lehké hrát po dobu celého šampionátu," podotýká litvínovský útočník.

Také v Litvínově má Petružálek hudbu na starosti. "Rozdíl mezi klubem a reprezentací je, že v klubu se stýkáte se spoluhráči až jedenáct měsíců v roce. MS trvá dva týdny, tam je výběr muziky jednodušší. Česká rocková muzika je k nabuzení výborná, není těžké něco vybrat," uznává.

Vítěznou písničku Raketou na Mars od Věry Špinarové mají mimo jiné i hokejisté brněnské Komety. "Nový kouč nám to v Litvínově zahrál vloni na začátku přípravy a málem dostal po hubě. Proběhlo to médii, už to patří ke Kometě," usmívá se vítěz KHL i české extraligy.

"Dnes je obyčejné, že každý tým má svůj vítězný song, který zvedne po povedeném zápase euforii ještě o několik procent výše," pokračuje bronzový medailista ze světového šampionátu před sedmi lety.

Při bronzové jízdě měl Petružálek podporu od Nedvěda

A jaká hudba pomohla českému mužstvu k dosud poslední medaili? "Je zajímavé, že česká hudba hrála tehdy ve Švédsku a Finsku možná z pěti procent. Hrál jsem hlavně vlastní tvorbu nebo sety od světových dýdžejů. Kluci si postupně zvykli a nevadilo jim to," tvrdí Petružálek.

"Hrál tam Péťa Nedvěd (nyní manažer reprezentace) a od něj jsem měl podporu. Taky má elektronickou hudbu rád," přidává 34letý útočník další vzpomínku. Neúspěšná sezona v Litvínově mu po play out skončila letos velmi brzy, ale hokej sleduje s velkou pečlivostí dál.

První zápasy národního týmu na MS se mu velmi líbily. "Proti Švédsku a Norsku to byla reklama na hokej, perfektní výkony. Není zase tak velký průšvih, že to nevyšlo proti Rusům. Pevně věřím, že se kluci budou dál zlepšovat," uzavírá Petružálek.

Pokud se mu přání vyplní, budou čeští fanoušci v Bratislavě tleskat do rytmu písničky Hoja hou ještě mnohokrát.