Glosa: Ukvapené nadšení, Češi vrátili čas jen na chvíli. Říha teď může zazářit

14. 5. 2019 15:29

Raketový start Čechů do hokejového mistrovství světa zapříčinil, že na stadionu a v jeho okolí hojně zaznívalo číslo 2011. Tehdy reprezentace uprostřed poslední medailové série předváděla nejkrásnější hokej. Na bronzovou Bratislavu se však vzpomínalo ukvapeně.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Optimismus zchladili, leč úplně neudusili Rusové. Zadák Filip Hronek po gólu na konečných 0:3 vztekle rozmlátil hůl o brankovou konstrukci.

Že by nahromaděná frustrace? Češi v pondělí neodehráli vyrovnané klání. Kdyby měli štěstí a netrefovali tyčky, možná by proklouzli do prodloužení. Kdyby měli smůlu, dopadli by podobně jako Rakousko.

Ne, takhle nehraje favorit na zlato, jímž se Česko stalo během skupinové fáze šampionátu 2011.

Před klíčovým čtvrtfinále, které předchozí úspěchy a nezdary smete do koše, naštěstí zbývá dost času na vyladění všech nedostatků. Češi proti sborné ani náhodou nešli na hranu možností. Hráli ustrašeně, komplikovaně, nedůrazně. Vlastně obrátili naruby parádní výkon proti Švédsku.

Dalšího silného soka potkají až na závěr skupiny, v úterý za týden si se Švýcarskem uspořádají generálku na play off.

Do té doby musejí sbírat body proti Lotyšsku, Itálii a Rakousku. Zdánlivá nuda nabídne fanouškům plno podnětů k diskuzi, zvlášť když střídačce velí svérázný Miloš Říha. Na něm je, aby umazal rezervy týmu. Aby při luštění tajenek ukázal trenérský cit.

V první řadě jsou na soupisce stále volná tři místa. Jedno zřejmě obsadí centr Radek Faksa, k těm dalším vzhlíží bek Petr Zámorský, útočník David Tomášek a zcela nečekaně povolaná ofenzivní posila Milan Gulaš.

Na Faksovi mimo jiné je, aby vyhrával vhazování. Není žádným specialistou, ale upřímně - lehce nadpoloviční úspěšnost v NHL z něj v české reprezentaci specialistu dělá. Tím dalším je Jan Kovář.

První dva centři mají mizernou úspěšnost. Dominik Simon hraje v Pittsburghu křídlo, což je znát, Filip Chytil do tajů buly ještě nepronikl. Mužstvo tím, že ztratí puk hned zkraje přesilovky či oslabení, hodně trpí.

Už tak mají české početní výhody přehršel nedostatků. Úspěšnost kolem jedenácti procent patří k nejhorším na mistrovství. Pro srovnání - Kanada zužitkovala šest ze sedmi přesilovek.

Mizerné číslo by mohl pozvednout Gulaš. Pokud tedy vůbec nastoupí. Přeci jen vypadl z herního rytmu a navíc by zamíchal vcelku fungujícími útočnými lajnami.

Dokonalé ovšem ještě nejsou. Alespoň podle Říhy, který po Švédech přeskupil všechny trojice kromě té první. Formace Palát - Chytil - Jaškin a Kubalík - Kovář - Vrána přitom nadělaly víc vzruchu než jejich upravené verze Palát - Chytil - Vrána a Kubalík - Kovář - Řepík.

S příchodem Faksy (a možná Gulaše) zřejmě přijdou další experimenty. Těch se Říha nebojí.

Klid zůstává už jen v obranných dvojicích, na brankářském postu končí. Posila z Colorada Pavel Francouz ve skupině určitě nastoupí, a tak se může na úkor Patrika Bartošáka stát vyvoleným pro klíčové okamžiky.

Se správným vyluštěním všech tajenek mají Češi značný potenciál. Sice v Bratislavě nejsou tak suverénní jako jejich předchůdci z roku 2011, ale klidně můžou ulovit stejnou medaili. A třeba i cennější. Zatím k ní ale kráčejí oklikou.