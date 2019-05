Každý chtěl, ale ne pro tým, nechápal Říha. A vysvětloval překvapivou posilu

před 2 hodinami

Češi rozjeli hokejové mistrovství světa parádně, ale ve třetím klání narazili. Hlavnímu favoritovi turnaje Rusku podlehli 0:3, přičemž vyslali jen 23 střel. "Na začátku jsme měli obrovský respekt," nechápal trenér Miloš Říha.

Ne že by čeští reprezentanti vyhořeli, především ve třetím dějství favoritovi zatápěli, trefovali tyčky. Účelnou a živelnou hru, díky níž přehráli Švédsko, však nepředváděli. "A já nevím proč," vykládal Říha novinářům. "Kluky jsme nabádali, aby se nebáli hrát, ale naše pětka nebyla kompaktní."

Ke konci druhé dvacetiminutovky Češi konečně vstřebali pokyny trenérů a v agresivitě přidali. "Bohužel jsme hráli hokej jako Rusové. Do prázdné brány, do šířky, na druhou tyč. To jsem taky nepochopil," pokračoval 60letý český kouč. "Třetí třetinu jsme pak hráli úplně stejně. Chyběl tlak na bránu. Střelba byla mizerná, přesilovky příliš komplikované. Ve vhazováních jsme propadli."

Proč tým upustil od jednoduchosti z prvních zápasů?

Cítili jsme obrovský respekt k soupeři. Jednoduchost vychází z toho, jak se nabídnete a kam pojedete. Ale my jsme puk předržovali. Každý chtěl něco udělat, ale to určitě nebylo pro mužstvo. Na druhou stranu musím kluky pochválit, že oslabení zvládli perfektně. Přesně takhle jsme si to malovali.

Jaký teď máte z mužstva dojem?

Je to turnaj. Jen nevím, co je příčinou dnešního výkonu. Musíme si sednout a přijít na to.

Co čekáte od příštích soupeřů?

Vždycky je máme připravené dopředu. Včera jsem se díval na zápas Lotyšů. Dobře bruslí, jsou velcí srdcaři, hrají jednoduše brejkové situace.

Nastoupí proti Lotyšům centr Radek Faksa? Jaký je jeho stav?

Zatím jsem se s ním jenom pozdravil, ale zítra už půjde na první trénink.

Vyzkouší, jestli už je zdravotně v pořádku?

Prostě půjde na první trénink. Myslím, že mu nic není, akorát v Americe nechtěli, aby jel tak brzy, protože byl zbitý z play off. Chtěli, aby si odpočinul. Ale to je můj názor, nemluvil jsem s ním.

K reprezentaci se připojil také křídelník Milan Gulaš. Co od něj čekáte?

To je takové překvapení. Uvidíme, v jakém bude rytmu a jak se bude cítit. Mohl nám do telefonu říct, že nepojede, ale těší se strašně, už byl s námi na tréninku. V noci mě napadlo, že máme v záloze ještě takhle velkého hráče, takže jsme mu zavolali. Podle mě by nám s Kovářem mohl vylepšit přesilovky.

Není risk takhle zasahovat do týmu?

Riskujeme pořád. Neustále čekáme s obsazením místa. Ostatní kluci jsou sice parádně připravení, ale Milan nám může dát jistotu, klid. Dneska by to třeba vzal na sebe.

Je dělání velkých rozhodnutí součástí trenérské práce?

Nejenom trenérské. Když řídíte nějakou skupinu, musíte udělat rozhodnutí a nečekat, že to někdo rozhodne za vás.

Chystáte ještě nějaká překvapení? Co třeba posila z NHL při příznivém vývoji sérií?

To už asi ne. Nejsme jasnovidci, ale vypadá to, že San Jose (Tomáš Hertl, Lukáš Radil) a Boston (Davidové Krejčí a Pastrňák) budou hrát finále proti sobě. Tuhle možnost si každopádně ještě necháváme.