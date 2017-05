Holík letěl do Paříže zbytečně, už se vrací domů. Kvůli Sobotkovi Češi museli znovu míchat útoky

před 30 minutami

Klíčové otázky jsou odpovězeny: trenéři hokejové reprezentace definitivně znají podobu týmu, se kterým by na mistrovství světa chtěli v následujícím týdnu zaútočit na medaile. Pořád ale nemohou definitivně vyladit složení útočných formací. I v neděli proti Francii nastoupí útoky jinak. A to kvůli příjezdu Vladimíra Sobotky, poslední velké české posily z NHL.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Na začátku mistrovství světa by šli hokejisté na led jen dobrovolně, před jeho klíčovou částí už reprezentace dnes o volném dnu trénovala povinně: Češi se potili více než hodinu a museli si znovu zvykat na jiné složení útočných formací.

V Paříži se totiž k týmu připojila poslední posila z NHL. Vladimír Sobotka přiletěl ze St. Louis teprve včera, v neděli už by měl nastoupit proti Francii. A to na levém křídle elitní formace. S Tomášem Plekancem a Jakubem Voráčkem.

Na jiné parťáky si tak musí zvykat i David Pastrňák: Ten pro změnu trénoval v útoku s Romanem Červenkou a Janem Kovářem. Lukáš Radil vypadl ze sestavy úplně, pravděpodobně nastoupí v roli až třináctého útočníka.

"V pátek jsme si každý z trenérů napsali svoji sestavu. A když jsme je pak porovnávali, panovala skoro stoprocentní shoda," řekl asistent Jiří Kalous, jak nové složení formací vznikalo.

A pak potvrdil, že útočník Petr Holík přiletěl zkraje týdne do Paříže zbytečně. Dnes nasedne na letadlo a odletí zpět do Česka. Na šampionátu neodehrál jediný zápas.

"Měl výbornou přípravu, uhrál si mistrovství. Nicméně v posledním zápase se zranil. Když byl v klidu doma, tak si myslel, že je v pořádku. Ale když přiletěl do Paříže, na trénincích zjistil, že to není ono. Nemůžeme dovolit dát do sestavy hráče, který není stoprocentně zdravotně fit," vysvětlil Kalous.

Holík: Vyřazen, povolán, vyřazen

Holík se původně kvůli zranění vůbec nevešel do nominace. Trenéři tak těsně před odletem dodatečně povolali Dominika Kubalíka, který byl z týmu vyřazen již dřív.

Kubalík poté odcestoval do Paříže a čekal, zda jej trenéři napíšou na soupisku. V pondělí jej ale poslali domů. Aby do Paříže mohl přiletět Holík, který se cítil být fit.

Dnes tým zase opustil.

Tím se kádr reprezentace definitivně uzavřel. Po dopsání Sobotky už mohou trenéři dopsat na soupisku jen jednoho hráče do pole. Zda to bude patnáctý útočník, případně osmý obránce se teprve uvidí.

Proti Francii nastoupí Francouz

"Rozhodneme se podle toho, jaký bude zdravotní stav hráčů. Nikdo už domů neodletí, v každém zápase se může stát cokoliv," řekl Kalous.

Jak trénovali hokejisté na Francii: Brankáři:

Francouz (Mrázek) Obrany:

Šimek, Gudas

Jeřábek, Krejčík

Rutta, Kempný

Kundrátek Útoky:

Sobotka, Plekanec, Voráček

Červenka, Kovář, Pastrňák

Birner, Vrána, Řepík

Zohorna, Horák, Hanzl

Radil, Hyka

Ten poslední se Slovinskem nedohrál Radim Šimek kvůli zraněnému zápěstí. Rentgen v nemocnici nepotvrdil podezření na zlomeninu, dnes už obránce se zatejpovanou rukou trénoval. A nejspíš by měl i zítra hrát.

Že budou dopsáni na poslední volné místo sestavy, v Paříži doufají tři hráči: obránci Libor Šulák s Janem Kolářem a útočník Jakub Lev.

A ještě jedna důležitá věc: V zápase s Francií bude chytat Pavel Francouz.

Češi v neděli potřebují soupeře porazit, aby si s předstihem zajistili postup do čtvrtfinále.