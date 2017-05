Češi už kontrolují situaci, čtvrtfinále je blízko. Jandač říká: Nechceme moc kalkulovat co a jak

před 1 hodinou

Hokejisté jsou po povinné výhře nad Slovinskem velmi blízko jistoty postupu do čtvrtfinále. Na konci základní skupiny teď půjde hlavně o to, na koho v nejdůležitějším zápasy sezony narazí. Přečtěte si rozhovor s trenérem Josefem Jandačem.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Hokejisté nedopustili v pátek překvapení, outsidery turnaje ze Slovinska přehráli bez problémů 5:1. Hlavní trenér Josef Jandač přesto řekl: "První třetinu jsme hráli podle představ, pak to žádná hitparáda nebyla."

Češi vedli po dvaceti minutách 3:0, možná i s vědomím náskoku pak ze suverénního tempa ubrali. Ani tentokrát se v zápase gólově neprosadil David Pastrňák, na první kanadský bod stále čeká i Tomáš Plekanec.

Vítězství za tři body nicméně posunulo českou reprezentaci blízko čtvrtfinále, ve zbylých zápasech skupiny proti Francii a Švýcarsku by mělo jít hlavně o to, na koho v nejdůležitějším zápase turnaje narazí. "Nechceme moc kalkulovat co a jak," řekl Jandač.

Na volnou sobotu naplánoval trénink, byť jindy den po zápase hokejistům dával volno.

Jak byste zhodnotil zápas se Slovinskem? Oproti páteční bitvě s Norskem jste neměli problémy, taky výsledek byl jednoznačný.

"První třetina byla podle našich představ. Využili jsme hned první dvě přesilovky, byli živí, měli tlak do branky a hráli přesně to, co jsme si řekli. Ve druhé a třetí jsme trochu polevili, možná pod dojmem vedení. Žádná hitparáda to zbylých čtyřicet minut nebyla. Pro oko diváka to nebyl nejlepší hokej."

Proč?

"Myslím si, že jsme mohli hrát více na puku nebo více s pukem. Dávali jsme soupeři možnost přečíslení a neměli jsme moc pokrytou druhou vlnu. Ale zápas jsme kontrolovali."

Gól na 2:0 Michalu Řepíkovi rozhodčí neuznali, protože po poradě u videa zjistili, že se už o minutu dříve trefil Roman Horák. Vy jste na střídačce o jeho brance věděli?

"Nevěděl jsem to. Jen jsem si říkal, že není možné z toho nedat gól. Pak začal Vinny (Václav Prospal) řvát na rozhodčí. Tušili jsme ale, že jeden nebo druhý uznají."

Po pěti zápasech na turnaji držíte druhou příčku, máte hodně blízko jistotě čtvrtfinále. Jak byste zatím zhodnotil celý turnaj?

"Máme pět odehraných zápasů, z toho čtyři vítězství, i když dvě za dva body. Myslím si, že je pořád potřeba se koncentrovat na nejbližší utkání. Nechceme teď moc kalkulovat. Čeká nás nedělní utkání, proto v sobotu potřebujeme dobře potrénovat, vyjezdit dnešní zápas a připravit se na to. Víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Francie tady hraje hodně houževnatě, podobně jako Norové. Máme ve hře dobré věci i horší. Víme o nich a pracujeme na zlepšení."

V sobotu se k týmu připojí Vladimír Sobotka. Už víte, kam ho v sestavě zařadit?

"Máme více variant, kam jej zařadit a přemýšlíme nad nimi. Výhodou je, že je univerzální a je možné ho použít na kteroukoliv pozici. Ale s formacemi zatím kroutíme víc, než by asi bylo zdrávo. Pořád hledáme ideální složení, ale hlavně, že vyhráváme. Pozitivní je, že jsme schopni sestavu promíchat a může to týmu pomoct tak jako proti Finsku."