Sobotka natahuje pestrou sezonu, už trénuje s Českem: Sílu ještě mám, chci pomoct v dobrých výkonech

před 1 hodinou

Světový pohár, Euro Hockey Tour, KHL, NHL a teď mistrovství světa. Vladimír Sobotka má za sebou sezonu, ve které navzdory zdravotním problémům odehrál už 72 zápasů a za zápasy nalétal desítky tisíc kilometrů napříč třemi kontinenty. Teď je v Paříži, jako poslední posila reprezentace už trénoval s českým týmem. V neděli proti domácí Francii nastoupí v elitní formaci.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Žádný jiný hokejista na světě letos neprožil tak pestrou sezonu jako Vladimír Sobotka. Český útočník si zahrál na Světovém poháru, Euro Hockey Tour a vedle dlouhého play off Kontinentální ligy pak stihl i zápas v NHL a následný marný boj St. Louis o Stanley Cup. A teď jede dál.

Devětadvacetiletý útočník přiletěl do Paříže, aby se připojil k české reprezentaci i na mistrovství světa. Nastoupí už v neděli proti Francii na křídle elitní formace s Tomášem Plekancem a Jakubem Voráčkem.

"Mohlo by to být dobrý. Ale dneska jsem se staral hlavně sám o sebe, abych se připravil na zápas. Dlouho jsem netrénoval na ledě," řekl Sobotka českým novinářům.

Hokejisté potřebují v neděli Francii porazit, aby si s předstihem zajistili postup do čtvrtfinále.

Jak se po prvním tréninku s týmem cítíte?

"Dobře. Dneska jsem se zapotil a jsem rád, že mám ten první trénink za sebou. Doufám, že to bude dobrý. Chtěl jsem reprezentovat, síly ještě určitě nějaké mám. Budu se snažit pomoct klukům pokračovat ve výkonech, které předváděli."

Viděl jste v televizi některé ze zápasů?

"Viděl jsem zápas s Kanadou a s Běloruskem. Líbila se mi hra, co kluci hráli. Přímočarý hokej, velmi dobrý."

Zvažoval jste po náročné sezoně hodně, jestli jet na mistrovství světa, nebo ne? V podstatě celý rok se mluvilo také o vašich problémových zádech.

"Zdravotní stav… Já prošel prohlídkou, takže žádný problém nebyl. Byl jsem ve spojení s Růčou, řekli jsme si, jak se věcí mají. A pak čekal. Jsem rád, že tady můžu být. Pokud jsem zdravý, chci hrát."

Během sezony jste hrál v Rusku, pak v NHL. Stihl jste i Světový pohár, zápasy Euro Hockey Tour. V letadle jste hodně času strávil i teď: nemáte už těch šest dost?

"Před třemi dny jsem přiletěl z Ameriky do Česka a na druhý den jsem hned letěl sem, takže určitě nějaká únava tam je. Ale s tím se musím srovnat. Na časové posuny se vymlouvat nemůžu. Prostě jsem teď tady. Lehnu si, odpočinu si a připravím se na zápas."

Podle tréninku byste měl nastoupit s Jakubem Voráčkem a Tomášem Plekancem. Jaký jste měl z té hodiny na ledě ze souhry pocit?

"Dobrý. Já se ale staral hlavně po té době bez ledu soustředil sám o sebe, abych se připravil na zápas a podal v něm dobrý výkon."

Na tréninku vám do branky padalo skoro všechno, zvedne to sebevědomí?

"No kdyby to tak bylo i v zápase, tak je to lepší. Je to jedině dobře, nakopne to (usměje se)."