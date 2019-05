Brankářské dilema je rozseknuté. Reprezentanti už vědí, kdo bude chytat proti Švédům

před 17 minutami

Tajemstvím je prozatím jméno gólmana hokejové reprezentace, který bude v pátek čelit síle obhájců loňského zlata Švédů. Sám vyvolený z tria Patrik Bartošák, Jakub Kovář, Šimon Hrubec už to ví, veřejně ho však realizační tým s předstihem prozradit nechce.

Situaci navíc zamotává pozvánka pro Pavla Francouze, který pokud přiletí, jako posila ze zámoří patrně jednoho z nich o místo na soupisce připraví. Více neprozradil ani trenér brankářů Zdeněk Orct, který si pochvaloval, jakou mají brankáři formu.

Stopy při hledání gólmana, jenž dostane důvěru v zahajovací sestavě se Švédy, by mohly vést k Bartošákovi, kterému vyšla příprava a právě světové šampiony vychytal v sobotu v Brně při výhře 3:0. Na Carlson Hockey Games se přitom Seveřané představili už ve velmi silném složení.

"Vykrystalizovalo to ze zápasů a momentálně to extra složité není. Nějakým způsobem jsme se rozhodli a nevidím v tom problém. Jde hlavně o aktuální formu. A tu kluci mají, takže je to příjemné rozhodování," řekl trenér brankářů Zdeněk Orct.

Jméno soupeře hraje ale také roli. "I na to samozřejmě koukáme, ale v první fázi je to forma, pak až soupeř. Ale u mě by to stejně neovlivnilo nasazování gólmanů," uvedl Orct.

Určování týmové jedničky a dvojky nemá rád. "Když tedy ten brankář není odskočený, jako jsem to měl já kdysi v Litvínově, kde byl Pavel Francouz, tam to bylo dané. Tady se uvidí podle momentální formy. Gólmani vědí vždycky dopředu, kdo bude chytat, jsou s tím ztotožněni. Nerad dělám to, že bych jednomu řekl, že bude jednička celý turnaj. To se všechno totiž může změnit podle zdravotního stavu, formy, zápasu, je toho víc," vysvětlil bývalý brankář s reprezentačními zkušenostmi.

Světový šampionát je navíc náročnou akcí, hokejisty čeká ve skupině sedm zápasů ve 12 dnech. I proto se Orct přiklání spíš k variantě, aby se gólmani prostřídali. "Ale všechno se odvíjí od prvního zápasu. Když ho vyhrajeme s nulou, tak se gólman těžko vyndává ze sestavy. Proto nechci říkat, že se budou určitě střídat. Počkáme si," uvedl Orct.

Francouz byl velkou oporou na předchozích třech MS, Orct ale neočekává, že by měl mít dopředu nějak výsadní pozici. "Vůbec nedokážu posoudit aklimatizaci brankářů, jak se bude cítit, když dorazí. Takže ho nepovažuju za odskočeného. Chtěl bych ho vidět. Myslím, že jsme s Pavlem o nějaké pozici v týmu domluvení," připustil Orct.

S gólmany musí pracovat citlivě, všichni touží chytat. V tomto ohledu mu hodně pomáhá aktivní kariéra, kterou má za sebou. "Myslím, že to je moje devíza. Umím se vcítit do hlav gólmanů. Pomáhá mi to. Psychika je u gólmanů to nejdůležitější. Všichni jsou rychlí, všichni umí chytat, ale aby byli dobře připravení, tak musí být v pohodě a naladění na zápasy psychicky," prohlásil Orct.

Musí tak být z velké části i psychologem. "No… Já jako psychopat jsem psycholog. To je fakt dobrý," smál se Orct. "Ale jo, určitě je to potřeba," dodal již vážně držitel bronzu z MS 1993.