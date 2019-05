Prohlídka a honem do letadla. Hokejová reprezentace už vyhlíží Faksu a Francouze

před 1 hodinou

Hokejovou reprezentaci může na mistrovství světa v Bratislavě posílit brankář Pavel Francouz. Trenéři ho oslovili po vyřazení Colorada z play off NHL. Vedení týmu čeká i na útočníka Radka Faksu z Dallasu.

Zatímco Stars vypadli již v noci na středu, naděje Avalanche na zisk Stanley Cupu uhasly až v noci na dnešek. "Radek by měl dnes projít prohlídkou a nasednout do nejbližšího letadla. Ten samý případ je i Pavel Francouz. Jsme s nimi pořád v kontaktu," řekl hlavní kouč Miloš Říha.

Říha věří, že účast obou hráčů na turnaji nic nezhatí. "Přijedou, jen ještě nevím, kdy to bude. Přijedou stoprocentně. Pro nás to znamená, že určitě nebudou hrát se Švédy, ale to místo jim tam nechám," nastínil Říha.

Osmadvacetiletý Francouz patří v NHL Coloradu, ale v sezoně naskočil jen do dvou utkání a její většinu odchytal za farmářský tým Eagles v AHL. Ve vyřazovacích bojích byl připravený jako trojka za Philippem Grubauerem a Semjonem Varlamovem.

Jeho příjezd do slovenské metropole by znamenal, že Říha bude mít k dispozici čtyři gólmany. "Až teprve po tréninku budeme řešit, koho případně pošleme domů," uvedl kouč.

Říha plánuje pro úvodní zápas se Švédy zapsat na soupisku dva brankáře, sedm obránců a patrně jen 11 útočníků. Proti obhájcům titulu, kteří budou v Bratislavě usilovat o třetí zlato v řadě, nastoupí čeští hokejisté v pátek ve 20:15.

"Napíšeme dva brankáře, sedm obránců a možná 11 útočníků," řekl Říha po prvním tréninku na ledě hlavní haly Zimního stadionu Ondreje Nepely.

Rázně ale odmítl prozradit, která pětice z pětadvacetičlenného kádru zůstane "na čekané". Mezi gólmany by měl být prozatím třetím vzadu Šimon Hrubec, z útočníků se v modrých dresech pro hráče mimo základní sestavu ocitli v úvodu David Tomášek s Tomášem Zohornou. Dnes ho měl spolu s Tomáškem Zohornův bratr Hynek.

"Kdo zůstane mimo, nemůžu říct. A nechci. Připravují se všichni, zase je to zbytečně nervózní a já to řeknu až zítra na poradě. Ani tahle sestava z dnešního tréninku, kdy jsme zkoušeli určitou variantu, není finální," uvedl Říha.

"Myslím, že to nefunguje, takže to vrátíme zpátky. Odehrajeme to ve třech lajnách a ve čtvrté budeme improvizovat. Počkáme si, až přijede centr a složíme to jinak," zmínil očekávaný příjezd Radka Faksy.

"Zase je to pro nás taková novinka. Mysleli jsme ještě na další posily, ale máme na to rozhodnutí ještě čas. Soupisku můžeme nahlásit až dvě hodiny před zápasem," dodal Říha.