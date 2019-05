Na MS bez brankářské hvězdy? NHL kosí české prosby, zbývá poslední jméno

před 35 minutami

Teprve podruhé za posledních pět let se může stát, že Češi budou na hokejovém mistrovství světa spoléhat výhradně na gólmany z Evropy. Pokud do Bratislavy přijede zámořská posila, tak jedině na poslední chvíli, nebo až v průběhu turnaje.

Dvě ze tří známých jmen, k nimž se trenér Miloš Říha a spol. upínali, jsou reálně ze hry. Zbývá Pavel Francouz.

David Rittich, jenž chytal na loňském mistrovství, prožil v NHL životní sezonu. Jako oblíbenec fanoušků Calgary si prošlapal cestu k pozici klubové jedničky. Jenže čtvrt roku chytal se zraněným kolenem a teď potřebuje klid na léčení. Navíc je před podpisem nové smlouvy.

Petr Mrázek vzkřísil v Carolině svou uvadající kariéru a během posledních měsíců patří ke statisticky nejlepším brankářům NHL. Sérii druhého kola play off proti Islanders však kvůli zranění v dolní části těla nedochytal, jeho tým navíc i tak postoupil.

"Teoreticky s Petrem počítáme, ale prakticky už ne," řekl před noční výhrou Hurricanes trenér reprezentačních brankářů Zdeněk Orct.

Zatím není jasné, jestli Mrázek, jemuž v létě končí smlouva, bude chytat konferenční finále. "Na brankáře nemůžete tlačit," prohlásil trenér Caroliny Rod Brind'Amour. "Hráči mohou zranění do jisté míry skrývat, ale brankář ne. Musí se cítit stoprocentně, aby mohl dělat pohyby v plném rozsahu."

Poslední příležitost pro reprezentaci, jak zkvalitnit brankoviště, tak představuje Francouz z Colorada. "Šance je relativně slušná," podotýká Orct.

Francouz dohrál minulý víkend, kdy s farmou nepřešel úvodní kolo play off. Pak se ale musel přesunout do prvního týmu, kde je coby trojka pojistkou v případě zranění Philippa Grubauera či Semjona Varlamova. Dokud Colorado nevypadne (série s favorizovaným San Jose je nerozhodná 2:2), musí být český gólman připravený.

Ideální není, že Francouz by v případě postupu San Jose a odjezdu na mistrovství nechytal dva týdny. "Nemělo by to hrát roli. Myslím, že se připravuje zodpovědně a z kondice nevypadl," podotýká Orct.

Česko odjede do Bratislavy se třemi gólmany z Evropy. Na soupisku ale zpočátku zřejmě zapíše jen dva, aby drželo místo Francouzovi.

Bez omaskovaného muže, který do zámoří odcházel jako hvězda Kontinentální ligy i reprezentace a v nižší AHL patřil k nejlepším, by českou jedničkou mohl být buď Patrik Bartošák, nebo Jakub Kovář. Zbylými brankáři v týmu jsou Šimon Hrubec a Marek Langhamer.

Podle čísel jsou Češi úspěšnější s gólmanem zpoza oceánu. Dvě ze tří posledních medailí vychytali Tomáš Vokoun (zlato, 2010) a Ondřej Pavelec (bronz, 2011). Zbylý bronz (2012) společně obstarala evropská dvojice Kovář - Jakub Štěpánek.

Francouz aktuálně nemá někdejší Vokounův či Pavelcův lesk. V NHL zatím nastoupil do jediného zápasu. Na posledních dvou šampionátech pokaždé vypadl ve čtvrtfinále, pokaždé ale mužstvo držel.