Jsme rádi za dva body, posunou nás dál, věří Zadina. Z deseti střel vydřel první gól

Čeští hokejisté potřebovali na mistrovství světa v Rize po dvou úvodních porážkách proti Bělorusku nutně vyhrát. Za tři body. Po zpackaném konci třetí třetiny mají jen dva, a to ještě s odřenýma ušima. "V situaci, do jaké jsme se dostali, jsme za dva body rádi," tvrdil na tiskové konferenci po utkání útočník Filip Zadina.

Filip Zadina byl proti Bělorusům převelen do první formace. Na snímku v souboji se Shanem Princem. | Foto: Reuters

Na vítězství 3:2 v prodloužení se forvard Detroitu podílel svým prvním gólem na seniorském mistrovství světa. V druhém dějství obrátil skóre zápasu, když mladičkému Alexeji Kolosovovi v brance Běloruska prošla jeho střela z levého kruhu.

"Kubalda (Dominik Kubalík) s Hroňasem (Filip Hronek) mají bomby z první, já tam sjíždím z druhé strany, takže když puk neprojde na bránu, můžu se k němu dostat. Spadlo to tam, Kovy (Jan Kovář) před brankou dobře clonil a gólman nic neviděl," popsal Zadina premiérovou trefu.

Kolosov neudržel puk ve výstroji a potom měl i trochu smůly, když se kotouč odrazil od jedné tyčky po brankové čáře k druhé a až posléze zamířil do běloruské klece.

Češi vedli po dvou třetinách 2:1, jenže místo aby se snažili přidat další branku, dostali se v polovině třetí části pod soupeřův tlak. "Za takového stavu se nehrneme dopředu, spíš jsme čekali na jejich chybu. Bohužel ta se vyskytla z naší strany," vysvětloval Zadina.

Český tým znovu střídal v nesprávný moment a zaplatil za to gólem na 2:2 z hole Vladislava Jerjomenka. "Stalo se to, dost kluků hraje své první MS, snad se z toho poučíme," pokračoval.

Prodloužení tři na tři hrály oba celky od začátku hodně divoce. Právě po laciné ztrátě Zadiny ujeli Bělorusové do šance, na jejímž konci byla rána volného obránce Nicka Bailena. České naděje na výhru v tu chvíli zachoval brankář Šimon Hrubec.

O několik chvil později ujel Kubalík a rozhodl. "Nevyšel nám signál a pak jsme nebyli na puku, Šimon nás skvěle podržel. Dva body nás teď musí posunout dál, snad už budeme vyhrávat s trochu lehčí hlavou," doufal jednadvacetiletý útočník.

Trenér Filip Pešán po dvou prohrách proházel útočné formace a v druhé řadě mlčícího Zadinu posunul do první ke Kovářovi s Kubalíkem. "Jsou to výborní hráči dopředu i dozadu, snažím se pro ně makat. Jinak se moje úkoly nezměnily, trenér chce, abychom v každé lajně hráli aktivně do útoku," podotkla šestka draftu NHL z roku 2018.

První branku na turnaji vytěžil Zadina ze zvýšené střelecké aktivity. Proti běloruské brance poslal pozoruhodný počet deseti střel, přičemž s Rusy pálil jen dvakrát a se Švýcary ani jednou.

Obecně bylo celé české mužstvo ve střelbě mnohem udatnější. Po 25 a 26 pokusech mířených na branku z prvních zápasů jich proti Bělorusku naskákalo 38, což bylo dáno také defenzivnějším laděním soupeře.

"Stáli ve čtyřech za modrou čárou a čekali na nás. Je to s nimi vždycky podobné, je těžké tu obranu dobývat," prohlásil Zadina, jenž narazil na Bělorusko jak na MS osmnáctek, tak na MS dvacítek.

"Přesto jsme se dostávali do šancí a v takovém zápase musíme jít do vedení jako první, ne dotahovat. Táhli jsme za jeden provaz, před klukama z oslabení musím smeknout klobouk. Ale příště musíme dát více než dva góly," měl jasno majitel 86 startů v NHL.

Příště znamená ve čtvrtek večer proti Švédsku. Před MS se čekalo, že to bude zápas především o umístění ve skupině, o upevnění pozice v první čtyřce před závěrem skupinové fáze šampionátu. Kdepak. Vzhledem k překvapivému vývoji půjde oběma týmům o holý život.