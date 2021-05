Napjatě očekávané první setkání amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem se odehraje v Ženevě, napsal v pondělí švýcarský list Tages-Anzeiger s odkazem na "spolehlivé zdroje". Se stejnou informací přišla rovněž agentura AP, která se odvolává na nejmenované americké činitele. Ve městě dnes jednali Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan a tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev. Washington i Moskva označily jejich schůzku za důležitý krok k uspořádání případného summitu.

List Tages-Anzeiger tvrdí, že do Ženevy již přijelo několik amerických činitelů v rámci mise, která má summit připravit. Někteří uživatelé na twitteru uvedli, že na místní letiště přiletělo v neděli neobvyklé nákladní letadlo americké vlády. Termín setkání je podle listu zatím nejasný, očekává se však v příštích týdnech.

AP s odkazem na své zdroje z americké vlády tvrdí, že Američané i Rusové se kloní k uspořádání summitu 15. nebo 16. června. Setkání by se tak konalo na závěr Bidenovy první zahraniční cesty. Americký prezident zamíří od 11. do 13. června do Londýna na setkání lídrů skupiny vyspělých zemí G7, následně plánuje přesun na summit NATO v Bruselu.

Oficiální termín a místo konání setkání Bidena a Putina úřady zřejmě oznámí v příštích dnech, píše AP.