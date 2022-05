Nervozita a příliš šancí pro Brity, shrnul Červenka. Břinknutému nájezdu se mohl smát

Úvodní výhra českých hokejistů na mistrovství světa v Tampere se nerodila lehce. Porodní bolesti proti Velké Británii znamenaly první třetinu bez gólu a nečekaně dost příležitostí pro soupeře. Místo bouře v kabině pomohlo uklidnění, Češi se pak přeci jen rozstříleli a zvítězili 5:1. Oba křídelníci elitní formace Roman Červenka s Matějem Blümelem se blýskli třemi body.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Velká Británie dokázala to, co proti favorizovaným celkům na mistrovství světa předvedla už v předchozích letech. S Čechy uhrála nerozhodnou první třetinu. Stejně jako s Němci, Finy a Američany v Bratislavě 2019. Stejně jako se Švédy vloni v Rize.

Ostrované navíc mohli po dvaceti minutách klidně vést. "Na začátku MS mají všichni spoustu sil, soupeři jsou nepříjemní. Nějakou dobu se čekalo na gól, na můj vkus jsme Brity pustili až k příliš mnoha šancím," hodnotil kapitán Roman Červenka.

Po chybě Davida Jiříčka zasahoval brankář Lukáš Dostál proti nájezdu Joshuy Wallera. Skórovat mohl Robert Dowd, další zaváhání evidentně rozhozeného Jiříčka musel hasit znovu Dostál.

Plzeňský obránce hrál dnes ve věku 18 let, 5 měsíců a 16 dní jako druhý nejmladší český hráč na MS od roku 2003, kdy bylo Milanu Michálkovi při premiéře o třináct dní méně. Ve své kůži však nebyli ani Jiříčkovi parťáci.

"Bylo tam hodně špatných přihrávek, hodně hloupých přeskočení puku. Hráče jsme o přestávce uklidňovali," pověděl trenér Kari Jalonen. "Asi se projevila nervozita, týden jsme nehráli," přemýšlel Červenka. "Není to výmluva, jen pak bylo vidět, že od druhé části jsme byli lepší," dodal.

Místo bouře v kabině zapůsobilo pozitivně naopak zklidnění a po sedmi minutách druhého dějství skóroval Matěj Blümel. "Jsem rád, že mi to tam spadlo. Od té doby jsme už zápas kontrolovali a zvládli ho," konstatoval pardubický útočník k první trefě na šampionátu.

Skóre otevřel po pohledné akci Červenky a Davida Krejčího, při druhém Blümelově gólu na 5:0 v třetí třetině si asistenti pořadí prohodili. "Červus s Krejčou jsou rádi na puku, najdou se přihrávkou. Já jsem ten, kdo tam lítá, těší mě, že s nimi můžu hrát," usmíval se jednadvacetiletý forvard.

"Krejča dal krásnou žabičku a Matěj dobře zakončil," popisoval Červenka. O chvilku později orazítkoval Cade Neilson horní tyčku za Dostálem, na 2:0 mohl vzápětí zvýšit Červenka z trestného střílení.

Jenomže rozezněl obě tyčky a ani pak se odražený kotouč nedošoural do branky. "Myslel jsem, že to jde od tyče dovnitř, takže to bude gól. Ale nic, tak co se dá dělat," krčil rameny účastník devátého MS. Brankové světlo svítilo mylně.

"Břinklo to, puk šel za brankáře. Když jsem to potom viděl, rozesmálo mě to," pokračoval Červenka. Smát se mohl také proto, že z další akce zvýšil na 2:0 tečující Jakub Flek a mužstvo tím už skutečně uklidnil.

Kvalitu ledu, kterou Češi rozebírali po trénincích, Červenka moc řešit nechtěl. "Začátky třetin nejsou tak špatné, pak je tam hodně sněhu. Ale stejné to mají všichni ostatní, nemá cenu se o tom bavit," prohodil.

"Viděli jsme to, co první zápasy na MS přináší. Nejdříve jsem klukům v šatně pogratuloval, nejsem ani zastánce nějakých proslovů po utkání. Nechci jim kazit dobrý pocit z vítězství," zmiňoval Jalonen.

"Mladí kluci jako Jiříček a Blümel si to budou pamatovat navždy," doplnil finský trenér. Blümel se s bilancí 2+1 dostal na pozici nejproduktivnějšího hráče týmu, Červenka mu sekunduje s třemi asistencemi. Osmnáctiletý Jiříček zase vyvážil nepovedený začátek gólovou ranou na 3:0.

Zápas v moderní Nokia Areně v Tampere sledovalo 6 286 diváků, hala se naplnila z poloviny. A skupinky českých příznivců sváděly těžký souboj proti Britům dobře organizovaným v jednom větším kotli.

"Jsem z našich fanoušků nadšený. Bylo jich tu hodně, koukal jsem, všude na tribunách byli vidět. Je to ohromná změna oproti prázdným sedačkám vloni v Rize. Daleko lepší atmosféra," potěšilo Blümela.

"Zápas dopadl dobře, ale jsme nohama na zemi. Zítra proti Švédům to bude mnohem větší kvapík," poznamenal ještě. Větší kvapík se očekává jak na ledě, tak v ochozech. Nedělní program v Tampere duelem Česka proti Švédsku od 19:20 vyvrcholí.