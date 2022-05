V Brně nad nimi čněl Čiliak, teď všechny tři čeká MS. Unikát, splněný sen, těší kouče

Čeští hokejisté vyrážejí na mistrovství světa do Finska s trojicí brankářů ve složení Marek Langhamer, Karel Vejmelka, Lukáš Dostál. Není to tak dávno, co se všichni tři sešli v šatně brněnské Komety, ale povětšinou jen hleděli na záda Marku Čiliakovi. "Přesto jsem byl přesvědčený, že to dotáhnou daleko," líčí jejich tehdejší trenér Jaroslav Odehnal.

Karel Vejmelka přišel do Brna z Pardubic před šesti lety a vydržel tam až do loňského roku. S Markem Langhamerem se potkal na přelomu sezon 2017/18 a 2018/19, když se nejstarší ze zmiňované trojice po šesti letech v zámoří vracel do Evropy.

A Lukáš Dostál, ten chytal za Kometu odmala. Vyhrál s ní dorosteneckou i juniorskou extraligu a do áčka nakukoval rovněž v období, kdy klubu patřili právě Vejmelka s Langhamerem.

Dlouho se však ani jeden z nich nemohl prosadit přes Marka Čiliaka, slovenského miláčka brněnských fanoušků, jenž Kometě vychytal dva tituly v řadě (2017, 2018). Podařilo se to až Vejmelkovi, poté, co Čiliak odešel nejdříve do Zlína a posléze do Českých Budějovic.

"Cesta do brány přes Čila bylo hodně těžká. Dvakrát dostal cenu pro nejlepšího brankáře extraligy, měl velkou fazonu. Každý chce chytat, být dvojkou je těžké, ale tito tři kluci se s tím dokázali poprat," hovoří o triu reprezentačních gólmanů Jaroslav Odehnal, jejich bývalý kouč z Brna.

"Karel má můj velký obdiv za práci a hlavně trpělivost, jakou předváděl. Na šanci si musel dlouho počkat, ale tréninkovou pílí za tím šel a dnes sklízí ovoce," popisuje Odehnal kariéru Vejmelky.

Ten po dvou letech v roli brněnské jedničky dostal vloni v létě nečekanou možnost od Arizony a odchytal celý ročník v NHL. "Nechci, aby to znělo jako vychloubání, ale říkal jsem si, že mu to tam bude sedět. Díky jeho stylu chytání, díky parametrům. Prostoru dostal více, než bychom asi čekali, ale jinak to běží, jak jsem předpokládal," tvrdí Odehnal.

Za nepříliš dobře bránícím mužstvem předváděl občas až zázraky. Zapsal jedno čisté konto a výslednou úspěšnost 89,8 procenta. "V každém duelu dával mužstvu šanci vyhrát a bude ještě lepší," je přesvědčený trenér brankářů, který se z Brna před dvěma lety přesunul do Třebíče.

"Co se týče Marka Langhamera, s tím jsem pracoval jen krátce. Ale rychle jsme si sedli. Je to velký detailista, trénink s ním je hodně o komunikaci. Skvělý kluk, vyloženě zabraný do chytání. Bylo otázkou času, než se prosadí. Když ne v Kometě, tak jinde," podotýká Odehnal.

Langhamer odešel z Komety před třemi lety do Chabarovsku, odkud se odrazil až do reprezentace. V aktuální sezoně přivedl skvělými výkony v play off finský Ilves Tampere k bronzové medaili.

Nejmladší z nominovaného tria Dostál odchytal v extralize za Kometu jen dva zápasy. Kvůli přetlaku v brankovišti se v juniorském věku před třemi lety rozhodl pro finskou cestu, rovněž v Ilvesu se stal jedničkou a v covidem poznamenaném ročníku 2019/20 ovládl statistiky ligy.

"Lukáše znám už dlouho, trénoval jsem ho odmalička. Vždy to měl v hlavě výborně srovnané, svou pracovitostí dělal postupné krůčky a dostal se až tam, kde je dnes. V 21 letech už nakoukl do čtyř zápasů NHL za Anaheim, zanedlouho bude podle mě pevnou součástí týmu," míní Odehnal.

Langhamera s Dostálem pojí povedené angažmá v Ilvesu, s Vejmelkou zase působení v organizaci Arizony. Vzájemné pouto všech tří pak tvoří nejen minulost v Kometě, ale také fakt, že letí na své první MS. Taková situace nastává v národním týmu poprvé od šampionátu 2009.

Tehdy odjeli na MS do Švýcarska s mužstvem Vladimíra Růžičky brankáři Jakub Štěpánek, Martin Prusek a Lukáš Mensator, přičemž do té doby ani jeden z nich na mistrovství nechytal. Prusek se sice účastnil dvakrát v 90. letech, ale do hry nezasáhl.

V Tampere se představí v tomto směru naprostí zelenáči. Vejmelka na rozdíl od svých kolegů nechytal ani na žádném mládežnickém MS.

Zatímco Dostál se k reprezentaci připojil z AHL až před odletem na MS, Langhamer v přípravě vychytal výhry 9:3 a 2:1 proti Švédsku, Vejmelka byl potom u triumfů 3:1 nad Finy a 3:0 nad Švýcary.

"Doufám, že budou držet při sobě a navzájem si pomůžou. Znají se z Komety, věkově od sebe nejsou daleko (Langhamer 27 let, Vejmelka 25, Dostál 21, pozn. red.)," přemítá Odehnal. "Navíc jsem v přípravě viděl, v jaké formě Marek s Karlem chytali. Věřím, že jim to vydrží," dodává.

Kdo nastoupí do sobotního prvního zápasu s Velkou Británií, o tom bude s Jalonenem a trenérem brankářů Zdeňkem Orctem jistě rozhodovat také asistent Libor Zábranský, který celou trojici z Komety velmi dobře zná. Spoluhráčem všech byl i další člen realizačního týmu Martin Erat.

"Je unikát, že se v týmu takhle sešli tři brankáři, kteří spolu byli v Brně. Pro mě jakožto jejich bývalého trenéra je to splněný sen, mám z toho neskutečnou radost a budu klukům držet palce," uzavírá Odehnal.