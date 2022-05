Faksa asistoval u výhry Dallasu, Rangers odvrátili další mečbol. Florida postupuje

Český hokejista Radek Faksa se přihrávkou na vítězný gól podílel na výhře Dallasu 4:2 nad Calgary, díky které si Stars v prvním kole play off NHL vynutili sedmý zápas.

Vyřazení odvrátili také New York Rangers, uspěli 5:3 v Pittsburghu a srovnali stav série na 3:3. Čtyřmi body se na vítězství podíleli Mika Zibanejad (2+2) a Adam Fox (0+4).

Ve druhém kole je poprvé od roku 1996 Florida s českým obráncem Radkem Gudasem. Panthers zvítězili 4:3 v prodloužení ve Washingtonu a sérii ovládli 4:2. Spolu s Capitals skončila sezona brankářské dvojce Vítu Vaněčkovi a obránci Michalu Kempnému, který však v play off nehrál.

Dallas v duelu s Calgary vedl již 2:0, náskok ale během čtyř minut druhé části ztratil. Vedení si vzal zpět v 38. minutě, kdy Faksa našel Mira Heiskanena a ten skóroval ranou přes několik clonících hráčů. Ve třetí části si aktivně hrající domácí těsný náskok pohlídali a v poslední minutě přidali trefu do prázdné branky. O postupujícím se tak rozhodne v pondělí v Calgary.

Floridu ke čtvrtému vítězství v sérii s Washingtonem dovedla první útočná formace ve složení Claude Giroux, Aleksander Barkov a Carter Verhaeghe. Kanadsko-finská trojice si mezi sebe rozdělila tři ze čtyř branek a její členové dohromady získali šest kanadských bodů.

Panthers ve třetí třetině otočili vývoj zápasu, díky dvěma brankám se dostali do vedení 3:2 a sahali po postupu. Washington se však nevzdal, stupňoval tlak a minutu před koncem zásluhou T. J. Oshieho vyrovnal. V prodloužení byli šťastnější Panthers, jejichž postupovou branku vstřelil v čase 62:46 Verhaeghe. Kanadský centr zaznamenal šestý gól v play off a se 12 body je spolu s Connorem McDavidem z Edmontonu v čele bodování.

"Po vyrovnávací brance jsme byli trochu dole, ale pomohla nám přestávka. Řekli jsme si, že když budeme hrát svou hru, dokážeme zápas zlomit na svou stranu," řekl Giroux, který se na výhře podílel gólem a dvěma přihrávkami.

Florida přes první kolo play off postoupila poprvé od roku 1996, kdy došla až do finále. V něm podlehla Coloradu. "Je to úžasný pocit. Za devět let v klubu jsem se nikdy nedostal přes první kolo, takže si to opravdu užívám," uvedl Barkov.

Pittsburgh, jemuž chyběl zraněný kapitán Sidney Crosby, sice po první třetině vedl 2:0, Rangers ale skóre otočili. O rozhodující branku na 4:3 se postaral minutu a půl před koncem svým druhým zásahem v utkání Chris Kreider.

Dvěma góly a dvěma asistencemi se blýskl švédský centr Zibanejad, který se střelecky prosadil poprvé v sérii. Čtyři přihrávky přidal obránce Fox a Rangers odvrátili i druhý mečbol. Rozhodnout budou moci v pondělí doma v Madison Square Garden.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 6. zápasy:

Washington - Florida 3:4 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)

Branky: 24. Dowd, 42. Bäckström, 59. Oshie - 27. Lomberg, 49. Giroux, 55. Barkov, 63. Verhaeghe. Střely na branku: 37:31. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Barkov (oba Florida), 3. Oshie (Washington). Konečný stav série 2:4.

Pittsburgh - New York Rangers 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Branky: 15. Carter, 16. Rust, 37. Malkin - 26. a 27. Zibanejad, 34. a 59. Kreider, 60. Copp. Střely na branku: 34:38. Diváci: 18.342. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Malkin (Pittsburgh). Stav série 3:3.

Západní konference - 6. zápas:

Dallas - Calgary 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Branky: 15. Hintz, 27. Raffl, 38. Heiskanen (Faksa), 60. Seguin - 29. Stone, 32. Backlund. Střely na branku: 40:38. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. Markström (Calgary), 3. Heiskanen (Dallas). Stav série 3:3.