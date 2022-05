Švédům chybí hráči, trenéra naštvala liga. Krejčí? Je světová špička, říká Nordström

Po povinném vítězství nad Velkou Británií čeká české mužstvo na hokejovém mistrovství světa v Tampere podstatně těžší zkouška proti Švédsku. Tři korunky však na startu turnaje čelí nevídaným problémům se složením mužstva, které pořádně namíchly kouče Johana Garpenlöva. "Musíme se přizpůsobit," pronesl naopak smířlivě útočník Joakim Nordström.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Šestka obránců, devítka útočníků. S takovými počty vyrukovali Švédové ve svém prvním zápase šampionátu proti Rakušanům a zvítězili 3:1.

"Začátek zápasu byl skvělý, celkově jsme to zvládli dobře. Máme tady několik nováčků, zvykáme si. Rakušanům patří velký respekt, jak silný jsou tým. Poznali jsme to už v přípravě," hodnotil útočník Joakim Nordström, mistr světa 2017 a letošní olympionik.

Více než patnáct hráčů do pole a dva brankáře Švédové na soupisce k dispozici neměli. Jejich liga vyvrcholila sedmým finále mezi Luleou a Färjestadem až ve čtvrtek večer, den před startem mistrovství světa. Trenér Johan Garpenlöv se rozhodl čekat a jiné hráče nezapisovat.

Jestli se někdo z finalistů SHL připojí před nedělním zápasem s Čechy, to Švédové prozradit nechtěli. "Musíme být připraveni na cokoli. Máme den času na to, abychom dobili baterky," podotkl Nordström.

Zato kouč Garpenlöv byl už dříve v rozhovoru pro Svenska Yle značně rozzlobený. "Lidé, kteří se v lize rozhodli pro tyto termíny, nepřemýšleli. Nevíme, kdy ani kdo z finalistů přijede," čertil se.

Mezitím řeší případné posily z NHL. Filip Forsberg z Nashvillu, který v play off rychle vypadl, reprezentaci odmítl. Stejně jako dříve třeba Erik Karlsson nebo Elias Pettersson.

Dále z velkých jmen připadají v úvahu William Nylander z Toronta, Adrian Kempe z Los Angeles či Nicklas Bäckström z Washingtonu.

V zápase s Rakušany ještě Švédům soupiska s minimálním počtem hráčů nevadila. "Máte tak více střídání, snáze se dostanete do tempa a rytmu," tvrdil střelec třetí branky Nordström.

"Hrát tak po celý turnaj už by bylo horší," usmál se vzápětí. Tak daleko situace nezajde, ale otázkou je, jak kvalitní tým nakonec Švédsko složí.

"Věříme si, včera jsme položili první základ a chceme se tady poprat o medaili. Taková je švédská mentalita, bez medaile bychom nemohli být spokojeni," pokračoval Nordström.

Vloni na MS v Lotyšsku nebyl, Garpenlövův výběr tam zažil historický propadák v podobě nepostupu ze skupiny. "Tohle je už nový turnaj," konstatoval třicetiletý útočník a natěšeně vyhlížel souboj s Čechy.

Z dvouletého působení v Bostonu mezi lety 2018 a 2020 zná nejlépe Davida Krejčího, kterého považuje za nejvážnější českou hrozbu. "Je to neskutečně talentovaný hráč, obdarovaný skvělými schopnostmi. Patří mezi nejlepší hokejisty světa za poslední dekádu. Perfektní úroveň si udržuje strašně dlouho," líčil zaujatě.

Za pár hodin česká šestačtyřicítka pomohla svými dvěma přihrávkami zlomit britský odpor a přispěla tím k výhře 5:1.

"Měl jsem štěstí, že jsem s ním dvě sezony mohl hrát, hodně jsem se toho od něj naučil," zmiňoval Švéd, který s Krejčím zažil také cestu Bostonu do finále NHL před třemi lety. "Hrát s ním i proti němu je zábava. Ale teď budeme soupeři a já pro výhru udělám vše," pousmál se.

V Ostravě a ve Stockholmu v rámci Euro Hockey Tour uspěli Češi proti Švédům 9:3, respektive 2:1. A Nordström si v české hře všiml změn.

"Češi jsou kvalitní tým, do útoku mají šikovné hráče. Nicméně pod novým koučem jsou naladěni více defenzivně. Musíte si proti nim vážit kotouče, hrát hodně zodpovědně. Jsou zkrátka nepříjemný soupeř," shrnul.

Nordström byl jedním z hráčů, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu urychleně řešil odchod z KHL. Mužstvo CSKA Moskva opustil spolu s reprezentačním parťákem Lucasem Wallmarkem po dvou zápasech vyřazovacích bojů.

Podle švédské veřejnoprávní televize SVT kvůli tomu přišel v přepočtu o 30 milionů korun. Na začátku MS potom místo Běloruska, vyloučeného právě kvůli podpoře válečného konfliktu, narazil na doplněné Rakousko, ale politickou situaci komentovat nechtěl.

"To už je na organizátorech a lidech, kteří za to zodpovídají. Můj názor v tomto nehraje roli. Rozhodnutí jsem přijal, jak to je," uzavřel Nordström.