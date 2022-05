Boston ještě žije, vynutil si sedmý zápas. Také Tampa odvrátila vyřazení

Hokejisté Tampy Bay zdolali v úvodním kole play off NHL i díky gólu Ondřeje Paláta doma Toronto 4:3 v prodloužení a vyrovnali stav série na 3:3. Rozhodující sedmý zápas si vynutil také Boston, který na svém ledě porazil Carolinu 5:2.

Pod výhru se podepsali asistencemi i čeští hráči: Tomáš Nosek přihrál na dva góly a David Pastrňák na jeden. Na straně poražených připravil poslední branku zápasu Martin Nečas.

Po Coloradu je druhým postupujícím v letošním play off tým St. Louis, který vyhrál nad Minnesotou 5:1 a uzavřel sérii v poměru 4:2. Sérii protáhl do rozhodujícího duelu ještě Edmonton po vítězství na ledě Los Angeles 4:2.

Palát otevřel v 18. minutě skóre, když vystihl špatnou rozehrávku a střelou z pravého kruhu ke vzdálenější tyči si připsal třetí gól v sérii. V polovině utkání přidal Anthony Cirelli v oslabení druhou branku, ale vzápětí Auston Matthews snížil a John Tavares ve 40. minutě během 26 sekund otočil skóre. U vyrovnávací trefy asistoval Ondřej Kaše.

Tampa Bay si vynutila ve třetí třetině v přesilovce pět na tři trefou Nikity Kučerova prodloužení a rozhodl ho z dorážky Brayden Point v čase 78:04.

Trenér Toronta Sheldon Keefe litoval vyloučení do tří. Během šestnácti sekund usedli na trestnou lavici David Kämpf a Alexander Kerfoot. Oba za hru vysokou holí. "Do té doby ve třetí třetině nic neměli. Bránili jsme dobře. Líbilo se mi, jak jsme hráli i v prodloužení. Útočili jsme, měli jsme dost šancí, abychom ho ukončili. Nepustili jsme je k ničemu až do toho gólu. Akci ale sehráli dobře, a to byl rozdíl v zápase," řekl Keefe.

V Bostonu padaly góly až od druhé třetiny. Jako první se prosadil domácí útočník Brad Marchand a před druhou sirénou zvýšil Charlie Coyle, který doklepl do prázdné branky zblokovanou Pastrňákovou střelu.

Andrej Svečnikov v úvodu třetí třetiny snížil, ale dvoubrankový náskok vrátil domácím Erik Haula a po přihrávkách Noska upravili Derek Forbort a Curtis Lazar na 5:1. Po Nečasově asistenci už jen Svečnikov upravil v přesilové hře výsledek.

"Připadalo mi, jako by proměnili každou šanci," povzdechl si trenér Caroliny Rod Brind´Amour. "Měli jsme i přesilovou hru pět na tři (53 sekund) a mohli v ní vyrovnat (na 1:1). Trefili jsme i dvakrát břevno, mohlo nás to vrátit do zápasu. Ale tak to je. Musíme se příště zlepšit v přesilových hrách i ve hře pět na pět," doplnil útočník Hurricanes Sebastian Aho.

V sérii zatím platí, že vyhrávají jen domácí týmy. "Každý miluje zápas číslo sedm. Raději bychom měli domácí výhodu, ale klidně bychom ho odehráli na Marsu, kdyby to bylo nutné," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy. Pastrňák ještě v sérii venku nebodoval, doma zaznamenal bilanci 2+3.

St. Louis vedl od patnácté minuty trefou Nicka Leddyho a klíčový náskok si vypracoval třemi góly ve druhé polovině prostřední části. Až na 4:0 postupně zvyšovali Ryan O´Reilly, Tyler Bozak a Vladimir Tarasenko. Minnesota ještě brankou Matta Dumby vykřesala ve 47. minutě naději, ale při hře bez brankáře definitivně zpečetil Colton Parayko postup Blues.

"Byla to těžká bitva," řekl Bozak o souboji druhého a čtvrtého týmu Západní konference po základní části. "Je ostudou, že jsme na sebe narazili už v prvním kole. Mají velmi dobrý tým a zaslouží si uznání za celou sezonu. Každé utkání bylo těžké a mohlo skončit opačně. Měli jsme štěstí, že jsme na vítězné straně. Byl to pro nás dobrý test a příprava na další sérii," uvedl Bozak. St. Louis se v příštím kole střetne s Coloradem.

Minnesota neprošla od sezony 2014/15 přes první kolo play off. "Bolí to. Měli jsme skvělou partu. Nikdo si nestěžoval, že by chtěl více hrát, že by chtěl být na přesilovce. Bojoval jeden za druhého, a proto je zklamání, že končíme už v prvním kole," uvedl trenér Dean Evason. Poslední zápas podle něj ovlivnil úvodní gól. "Celou třetinu jsme hráli fantasticky, jen jsme nedali gól, zatímco oni ano a rozhodilo nás to. To byl pravděpodobně rozdíl."

Edmonton dostal do vedení ve druhé minutě Connor McDavid a na začátku druhé třetiny zvýšil Evander Kane. Los Angeles ale manko smazalo, prosadili se Sean Durzi a Carl Grundström. Nerozhodný stav zlomil Tyson Barrie v čase 54:50 a Kane svou druhou trefou zpečetil výhru při hře domácích bez brankáře. "Hráli jsme dobře, dělali správné věci. I když jsme ztratili vedení, věřili jsme si. Jsme šťastni, že jsme vyrovnali sérii a na sedmý duel se těšíme," uvedl Kane.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 6. zápasy:

Boston - Carolina 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Branky: 21. Marchand, 39. Coyle (Pastrňák), 48. Haula, 51. Forbort (Nosek), 56. Lazar (Nosek) - 44. a 58. A. Svečnikov (na druhou Nečas). Střely na branku: 34:25. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Swayman, 3. Coyle (všichni Boston). Stav série: 3:3.

Tampa Bay - Toronto 4:3 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)

Branky: 18. Palát, 31. Cirelli, 50. Kučerov, 79. Point - 40. a 40. Tavares (na první Kaše), 32. Matthews. Střely na branku: 35:33. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point (Tampa Bay), 2. Tavares (Toronto), 3. Cirelli (Tampa Bay). Stav série: 3:3.

Západní konference - 6. zápasy:

St. Louis - Minnesota 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 15. Leddy, 30. O'Reilly, 34. Bozak, 39. Tarasenko, 59. Parayko - 47. Dumba. Střely na branku: 27:26. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. O´Reilly, 2. Binnington, 3. Perron (všichni St. Louis). Konečný stav série: 4:2.

Los Angeles - Edmonton 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 34. Durzi, 41. Grundström - 22. a 59. E. Kane, 2. McDavid, 55. Barrie. Střely na branku: 32:37. Diváci: 18.301. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Roy (Los Angeles), 3. Barrie (Edmonton). Stav série: 3:3.