Říha se Lotyšů obával od Voráčkova odjezdu. Nehledejme katastrofy, vyzýval

před 36 minutami

Čeští hokejisté si na MS v Bratislavě poprvé prošli krizovými momenty. V utkání s Lotyši, které potřebovali nutně zvládnout za tři body, prohrávali už 0:2, ale hlavně díky skvělému výkonu ve druhé třetině nakonec zvítězili 6:3. Trenér Miloš Říha po zápase překvapil některými výroky.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Když český kouč dostal otázku, zda po prohrané první třetině s Lotyši přemýšlel, jakou komplikací z hlediska postupu do čtvrtfinále by případná porážka byla, lehce se pousmál.

"Na chvilku mi problesklo hlavou, co byste psali. Že je to katastrofa a jestli bychom se vůbec dostali do čtvrtfinále. Pořád opakuju, že nepracujeme spolu. Pořád hledáme nějakou katastrofu. A co Říha udělá, když se prohraje," vysypal ze sebe s ironickým úsměvem.

Těžko říct, co vedlo trenéra národního týmu po úspěšném obratu k těmto výrokům a jestli skutečně na střídačce za nepříznivého stavu přemýšlí o titulcích v novinách, nicméně své svěřence pochválil za zdravý výkon.

"Když se něco řekne, opravdu přijde impulz a tvrdá práce. Ve druhé třetině byla až neskutečná. Hráči si obrat zasloužili," uznal trenér. "Začali pracovat nohama, hrát agresivněji. Nikdo neodpočíval," pokračoval v hodnocení čtyřbrankové otočky v prostřední části.

Jenže první třetina se nepovedla, Lotyši potrestali tři české fauly dvěma góly. "To, co jsme museli přijmout, jsme i rozdali, ale některé fauly byly zbytečné. Ale v obrat jsem věřil, v týmu je obrovská síla. Věřil jsem, že takhle dál hrát nemůžeme," řekl Říha.

Zároveň přiznal, že měl ze startu zápasu obavy už od ranního odjezdu kapitána Jakuba Voráčka k porodu. "Trochu jsem to předpokládal. Všichni čekali, co bude, čekali na lídra. Jestli bude hrát, nebo ne. Nebylo to příjemné, protože Lotyši jsou těžký soupeř," popisoval kouč.

A nakonec to byl právě Voráček, kdo po gólech Filipa Hronka a Jana Kováře strhl vedení na českou stranu, a navíc gólem do prázdné brány uzavřel střelecký účet. První gól na turnaji, bilance 2+2 a celkově 2+6. Rázem je z Voráčka nejproduktivnější hráč Čechů.

"Bylo to super, byl to jeho den," pochválil spoluhráče z Philadelphie za výkon obránce Radko Gudas. "Ale v pátek máme Italy, moc slavit nebudeme. Maximálně si dáme pivo na pokoji," ušklíbl se.

Hledání pokračuje. Tři zápasy k vyladění sestavy

Gudas hrál tentokrát ve třetí obraně s Janem Kolářem, trenér Říha po porážce od Rusů promíchal i zbylé páry a centra Radka Faksu zařadil do druhé formace k Ondřeji Palátovi s Jakubem Vránou. Poprvé na MS hrál i zadák Petr Zámorský, mimo sestavu zůstal Filip Chytil.

Po zápase Říha potvrdil dopsání Milana Gulaše na poslední volné místo na soupisce a odjezd čekajícího útočníka Davida Tomáška domů. "Rusové nebo Švédové už to mají třeba dané, kdežto my si pořád sedáme. Hledáme se," přiznal šedesátiletý trenér.

Nicméně dodal, že mu nestále změny v sestavě nevadí. "Nikdo nikomu nezávidí, konkurence je dobrá a zdravá," ubezpečil. "Ale je dobře, že už nás nikdo neopustí, nikdo nepřijede. Mužstvo je od toho odpočaté. Máme tři zápasy, aby si to sedlo do dokonalosti, jakou hledáme," naznačil Říha směrem ke čtvrtfinále.

Češi byli vyloučeni sedmkrát, Lotyši inkasovali dokonce dva tresty do konce utkání. "Řezalo se to z obou stran, oni byli trochu frustrovaní. Hokej je tvrdá hra," krčil rameny Gudas, kterého v závěru zápasu skolil Ralfs Freibergs, když přijel do souboje jako třetí hráč.

"Jinak ovšem musíme na disciplíně zapracovat a hrát 60 minut. Proti jiným týmům by se nám mohly výpadky vymstít," upozornil český obránce. V pátek čeká národní tým dobrovolný trénink a znovu večer od 20:15 utkání proti Italům, kteří na turnaji ještě neskórovali.

Pokud Češi zvládnou zápasy proti papírovým outsiderům z Apeninského poloostrova a v neděli proti Rakušanům, poperou se v úterý na závěr skupiny se Švýcary o co nejlepší pozici pro čtvrtfinále.