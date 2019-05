Trápení střelců v zápasech o medaile. Není to náhoda, ale důvod neznáme, smutní Češi

před 4 minutami

Čeští hokejisté prohráli na velkém turnaji už šesté semifinále v řadě. Zápas s Kanadou ztratili hlavně ve druhé třetině, po které prohrávali 0:3. Ve třetí části soupeř přidal dvě branky a Tomáš Zohorna jen korigoval na 1:5. Češi skórovali v duelu o medaile na MS po sedmi letech, jenže gól jim nebyl k ničemu platný.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - V předešlém průběhu šampionátu nastříleli čeští hokejisté úctyhodných 44 gólů, dokonce nejvíce ze všech semifinalistů. Zdálo se tedy, že střelecká mizérie z let 2014 a 2015 se opakovat nebude.

Tehdy totiž na MS v Minsku a v Praze nedal český tým v semifinále ani v utkáních o bronz jedinou branku. Letos mělo být s vynikající produktivitou všechno jinak, avšak také v bratislavské bitvě o finále proti Kanadě to dlouho vypadalo na čisté konto pro brankáře Matta Murrayho.

"Náhoda to být nemůže, na ni nevěřím. Nevím, co se v těch zápasech o všechno děje, je to těžké," klopil hlavu útočník Tomáš Zohorna. Za stavu 0:5 sice střeleckou nemohoucnost Čechů ukončil, ale jeho první gól na turnaji jen lehce zmírnil těžkou porážku. Už ničemu nepomohl.

Zohorna v zápasech Čechů o medaile na MS navázal na Davida Krejčího z roku 2012 a jeho branku proti Finsku v úspěšném duelu o třetí příčku. Období bez gólu trvalo neuvěřitelných 334 minut a 52 sekund.

"Je to debilní, hloupé," řekl o střelecké impotenci v důležitých chvílích Dominik Simon, který zažil i nulová utkání proti Kanadě a USA v Praze. "Zaplaťpánbůh za ten gól v závěru, musíme se od toho odrazit. Zítra je nový zápas a pořád můžeme mít medaili," dodal.

Voráček: Hodně střel, ale přesto špatný zápas

Před zápasem proti Kanadě mluvil Simon o tlaku do branky, obtěžování Murrayho, kterého zná dobře z působení v Pittsburghu. Ale realita byla jiná. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu měl sice práce dost a předvedl 40 zákroků, ovšem přímo na brankovišti mnoho starostí neměl.

"Murraymu jsme to ulehčili. Kanaďané to před brankou čistili, bolelo to, ale to je prostě hokej," komentoval střelec Zohorna. "Můžeš mít hodně střel, soupeře třeba přestřílet, ale odehrát špatný zápas. Kolikrát jsme byli sami před brankou, chyběla lehkost," přiznal Jakub Voráček.

Také Voráček si pamatuje, kterak Čechům zvlhl střelecký prach doma v Praze. Ale proč to v zápasech o medaile nejde, to neví. "Kdybych na tohle znal odpověď," prohodil smutně český kapitán a větu nedokončil.

Přestože Češi prohrávali s Kanadou už po 25 minutách 0:3 a v některých momentech vysloveně hořeli v defenzivě, šancí na skórování měli dost. "Oni své šance proměnili, my ne. Tam se zápas lámal, to rozhodlo," podotkl Ondřej Palát, jenž spálil několik příležitostí.

Kanaďané zodpovědně bránili a hýčkali si luxusní náskok. "Nepomohlo nám ani to, že jsme v některých pasážích byli i lepší. Při bránění jsme zkrátka udělali velké chyby a pouštěli jsme soupeře do jasných pozic," konstatoval Tomáš Zohorna.

"Mohli jsme hrát jednodušeji, trochu ošklivější hokej. Jenže teď už nemá cenu koukat se zpátky. Bude těžké na tohle zapomenout, ale medaile je medaile, i když z bronzu. Máme o co hrát," prohlásil Simon.

Tvrzení o nedostatečném důrazu před brankou potvrdil i Michael Frolík. "Málo jsme brankáři clonili, nebyli jsme nepříjemní. A on nám to všechno pochytal," krčil rameny forvard, který zaznamenal v základní skupině sedm gólů a stejný počet asistencí, ale v play off na první bod čeká.

V zápase o bronz, který budou brát Češi vzhledem k dlouhému čekání na jakoukoliv medaili dost možná prestižněji než soupeř, bude Frolíkova pomoc potřeba. I pomoc kteréhokoliv jiného střelce.