Kanada chce jedině zlato. Pozor na Gudase, vždycky hraje na hraně, hlásí Couturier

před 3 hodinami

Češi a Kanaďané si před semifinále hokejového MS v Bratislavě naposled zatrénovali a večer jdou na věc. S javorovým listem na hrudi nastoupí také Sean Couturier, jediný kanadský pamětník zlatého šampionátu v Praze a spoluhráč Jakuba Voráčka s Radkem Gudasem z Philadelphie.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - V oranžovém dresu Flyers nastupuje Couturier s dalším ryšavým útočníkem Voráčkem dokonce v jedné formaci a velmi dobře zná i řízného obránce Gudase.

Dnes od 19:15 však nastoupí v jiném trikotu než čeští kamarádi. "A na ledě žádné přátelství neexistuje," má jasno 26letý kanadský forvard. "V krátkosti jsme prohodili pár slov o tom, jak se máme a podobně. Ale to je tak všechno," usměje se Couturier.

Večer půjdou obě mužstva za postupem do finále. "My jsme tady z jediného důvodu, získat zlaté medaile. Dva týdny tvrdě pracujeme a zlepšujeme se, posouváme se navzájem. Zatím v týmu všechno klape," pochvaluje si dvojnásobný medailista ze světových šampionátů.

V šatně plné mladíků patří Couturier k těm zkušenějším a jako jediný pamatuje zlatou jízdu hvězdného kanadského mužstva před čtyřmi lety v Praze, kde Kanaďané v semifinále porazili Čechy 2:0. O dva roky později získal Couturier na MS v Kolíně nad Rýnem stříbro.

V roce 2017 hráli Kanaďané i Češi skupinovou fázi v Paříži a potkali se hned v úvodním zápase. Gudas byl při své premiéře na MS pořádně nažhavený, a spoluhráče z Philadelphie Clauda Girouxe tehdy dokonce udeřil pěstí do obličeje.

Couturier byl u toho. "Vzpomínám si na to. To je prostě Radko, takhle hraje a všichni to o něm ví. Hraje tvrdě a pokaždé na hraně, v NHL i v národním týmu. Musíme si na něj dát pozor, být ostražití a pořád mít hlavy nahoře," říká útočník, který odehrál za Flyers už osm sezon.

"Vím, že ani mě jako spoluhráče z klubu by Radko nešetřil. Budeme si dávat pozor, ale musíme se soustředit hlavně na naši hru," dodává Couturier. S úspěšností rovných 50 procent vládne Kanada přesilovkám, ovšem ve hře v oslabení je nejslabší ze čtyř semifinalistů.

V dramatickém čtvrtfinále proti Švýcarům inkasovali Kanaďané v početní nevýhodě dvakrát ze tří případů. "Ale už jsme hráli lépe, byť jsme dostali góly. Speciální týmy mohou rozhodovat i v semifinále a my musíme dále pokračovat zejména v dobrých přesilovkách," hlásí Couturier.

Kanaďané hráli své zápasy až dosud v Košicích, přesto stačil Couturier zaznamenat o českém týmu pár poznatků. "Mají zkušený a talentovaný tým. Jsou na tom skvěle bruslařsky a nastříleli tady spoustu gólů. Musíme hrát dobře dozadu a omezit jejich útočnou sílu," upozorňuje.

Zatímco Češi trénovali ve slušném tempu, Kanaďané si našli především na konci rozbruslení čas na legrácky. Při nájezdech se snažili překonat brankáře různými neortodoxními způsoby, padali na led a uvolněnou atmosféru povzbuzoval také smích trenérů.

V zápase však rozhodně nic nepodcení. Na MS čekají Češi na výhru proti Kanadě už devět led. Naposled se jim to povedlo v osmifinálové skupině šampionátu v Německu, kde zvítězili 3:2 a na poslední chvíli si zajistili vůbec účast ve čtvrtfinále.

Od té doby nasbírali Češi na světových šampionátech už jen pět porážek.