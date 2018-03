Motor postoupil do semifinále, Kladno i bez Jágra vede nad Prostějovem 3:2

před 4 hodinami

České Budějovice porazily v pátém čtvrtfinálovém zápase první hokejové ligy Havířov 3:0 a postoupily do semifinále. Kladno zdolalo Prostějov 3:2 a stejným poměrem vede sérii. Do utkání tentokrát ani na pár vteřin nezasáhl Jaromír Jágr, který má na kontě devět z potřebných 15 startů pro účast v případné baráži. Majitel Rytířů tak potřebuje, aby jeho tým v play off ještě jednou zaváhal, jinak by v baráži nemohl nastoupit.

Čtvrtfinále play off první hokejové WSM ligy - 5. zápasy: Motor České Budějovice - Havířov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Branky: 22. Jonák, 38. L. Květoň, 57. Vampola. Rozhodčí: Doležal, Kopeček - Zídek, Springl. Vyloučení: 8:9. Bez využití. Diváci: 5769. Konečný stav série: 4:1. Kladno - Prostějov 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) Branky: 20. Redlich, 24. D. Tůma, 25. Zikmund - 3. a 13. Nouza. Rozhodčí: Petružálek, Wagner - Hejl, Podrazil. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 2752. Stav série: 3:2.

