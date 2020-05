Mám skončit, nebo hrát dál? Réway se ptal fanoušků, hokej mu přináší utrpení

Ne že by se chtěl rozhodnout čistě podle mínění fanoušků, ale zajímal ho jejich názor. Slovenský hokejový útočník Martin Réway v 25 letech přemýšlí o konci kariéry. Někdejší juniorskou hvězdu dlouhodobě sužují problémy fyzického i psychického rázu.

Martin Réway působil v uplynulé sezoně v extraligovém Kladně, ale do dřívější pohody se zde nevrátil. | Foto: ČTK

O víkendu pověsil slovenský hokejista na svůj Instagram anketu, zda má s profesionálním hokejem skončit, nebo ne. "Mám nějakou představu, jestli pokračovat, nebo ne, ale i tak mě zajímá váš názor," vyzval sledující.

Ti ve většině případů hlasovali pro pokračování, ale Réway v původním příspěvku napověděl, že se přiklání spíš k opačné variantě. "Hokej mě bavil i v době, kdy se mi nedařilo podle představ, ale teď mám stále více a více pocit, že je na čase tuto kapitolu uzavřít," sdělil.

Pražský rodák se zpět do českého hlavního města ze Slovenska vrátil v šestnácti letech. Už v tomto věku prorazil v juniorce Sparty, slovenské osmnáctce výrazně pomohl k návratu do elitní skupiny a po sezoně odešel na dva roky do kanadské juniorky v Gatineau.

Jeho další kroky vedly v roce 2014 znovu do Sparty, kde se stal Réway coby devatenáctiletý útočník rozdílovým hráčem. Prožíval nejlepší časy. V extralize nasbíral 44 bodů v 42 zápasech, dvacítku Slovenska dotáhl na juniorském šampionátu v roli kapitána k senzační bronzové medaili.

Jenže už v té době proslýchaly hlasy o bouřlivé životosprávě šikovného forvarda. "Nedokáže se zařadit do party. Jako by pořád hledal něco, čím by upoutal," prohlásil o něm trenér Vladimír Vůjtek, který vzal Réwaye v 19 letech na mistrovství světa dospělých v Minsku v roce 2014.

Po skvělé sezoně 2014/15 ve Spartě nadále zářil, ale v průběhu ročníku si vydupal přestup do švýcarského Fribourgu. Na MS 2016 potom dokonce oblékal reprezentační dres s písmenem "A" a snil o průniku do NHL, kde měl jeho práva po draftu 2013 zamluvená Montreal.

Čáru přes rozpočet učinil Réwayovi zánět srdečního svalu, který vzlet nadějného hokejisty zastavil na celý rok. V následující sezoně 2017/18 neprorazil na farmě Montrealu v AHL a výrazněji se nechytil ani ve Slovanu Bratislava, tehdy klubu KHL, nad nímž dříve ohrnoval nos.

Už po těchto nepovedených anabázích to vypadalo, že "zlobivé dítě slovenského hokeje" svou kariéru zabalí. Nicméně přišly další pokusy o restart v třetí nejvyšší slovenské soutěži v Dolném Kubíně, dále v klubu Tingsryds v druhé švédské lize a zkraje uplynulé sezony v Kladně.

"Nepřišel jsem, abych si očistil jméno. Přišel jsem pomoct týmu," vyprávěl zkraje sezony. Ale v sedmnácti zápasech zapsal jen šest asistencí, ničil ho chabý zdravotní stav. Vedle fyzických potíží i problémy psychické. Réway podléhal frustraci, přicházely návaly vzteku.

V rozhovoru pro iDnes.cz přiznal, že při působení v Kladně navštěvoval terapeuta, bral prášky. Herní trápení přesto neustalo, a tak Réway znovu měnil klub. Přestoupil do Popradu a po dvou letech se konečně dočkal gólové radosti. V sedmi zápasech skóroval třikrát, začal si věřit.

Pak ovšem sezonu náhle ukončila pandemie koronaviru, nepohodl se s Popradem ohledně dalšího pokračování a soudě dle příspěvku na Instagramu začal vážně uvažovat o definitivním konci.

"Hokej mi přinesl spoustu radosti, ale také utrpení. Pár let to byla cesta peklem. Vyprávělo se o mě tolik lží a každý si ještě něco přidal, aby celá story byla pikantnější," postěžoval si brilantní hokejový technik.

Minimálně na Slovensku se zcela určitě najdou kluby, které by o služby Réwaye stály. Záleží, co si jeden z největších talentů slovenského hokeje poslední doby vybere jako další volbu.