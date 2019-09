Réway: Nepřišel jsem si očistit jméno, ale pomoct Kladnu. Jágr přinese na led klid

V 19 letech ve Spartě uchvátil extraligu a byl jedním z hlavních strůjců bronzového tažení Slováků na juniorském šampionátu. Zároveň si Martin Réway získal pověst machra, který dvakrát nezapadá do týmové kabiny. Později musel s hokejem na rok přestat kvůli srdečním problémům, nedokázal se prosadit do NHL a vloni neuspěl na zkoušce v Hradci. Letos mu šanci na restart poskytl kladenský nováček.

Jaký pocit máte z výkonu Kladna v prvním kole extraligy, ve kterém jste podlehli úřadujícím mistrům z Třince 2:6?

Je škoda, jak to dopadlo. První čtyři góly jsme si dali sami po našich individuálních chybách. Byly to góly v oslabení nebo přesilovkách, kde jsme jim to opravdu darovali. Třinec má výborný tým a když dostane šanci, umí ji využít.

Čemu přisuzujete pomalejší rozjezd a stav 4:0 pro Třinec po polovině zápasu? Nervozitě? Velkému respektu?

Je to možné. Do půlky zápasu jsme od sebe odhazovali hodně puků, i když jsme měli čas a nikdo po nás nešel. Možná jsme za tu nervozitu zaplatili. Ve třetí třetině jsme hráli trochu uvolněněji, zapnuli jsme a najednou to bylo lepší.

Snížili jste na 2:4, utkání se pro vás 12 minut před koncem mohlo zdát hratelné, ale pak vás srazily dva góly Třince v rozmezí 14 sekund.

Zase zbytečně. Před branku nám vyjel hráč z rohu a druhý to dorazil. To se nám nemůže stávat. Uznávám, že Třinec má vynikající mužstvo, ale góly jsme jim opravdu darovali naší vinou.

Jak jste se cítil na ledě vy osobně?

Docela dobře. Měli jsme nějaké šance, v první třetině v přesilovce jsme mohli zvrátit skóre na naši stranu, ale nevyužili jsme to. Pro mnoho kluků to byl první zápas v extralize, možná to sehrálo svou roli. Bojovali jsme až do konce a věřím, že pár soupeřů obereme o body, pokud budeme takhle pokračovat.

Měl jste dost prostoru v první formaci a v přesilovkách. Těší vás, že jste si během letní přípravy vybudoval takovou pozici?

Tak na přesilovky nemusíte mít zrovna nejlepší kondici. Možná to vypadá hezky, ale když nedáme gól, je to k ničemu. Čas na ledě si já i ostatní hráči musíme zasloužit tím, že budeme přesilovky využívat. Musíme na tom zapracovat a být agresivnější směrem do brány.

Po zdravotní stránce bylo u vás v přípravě všechno v pořádku?

Něco jsem tam měl, dá se na tom pracovat a věřím, že to bude odeznívat. Doufám, že s každým dalším zápasem na tom budu ještě lépe.

Tomáš Marcinko o Réwayovi: Třinecký útočník skolil Réwayovo Kladno hattrickem, 24letého šikulu s pověstí potížisty zná ze slovenské reprezentace. Zahráli si spolu na MS 2014 a 2016. "U Martina je důležité, v jakém zdravotním stavu bude. Kladno mu dalo šanci a pro soupeře je to nepříjemný hráč. Má skvělé ruce, hokejové vnímání na vysoké úrovni. Psalo se o jeho problémech mimo led a on sám ví, co je pravda a co ne. Stále je v relativně mladém věku, ale už má toho za sebou spoustu: bronz z mistrovství světa juniorů, účasti na světových šampionátech dospělých. Pokud na tom bude dobře fyzicky, bude v extralize nebezpečným hráčem."

V minulé sezoně jste hrál třetí nejvyšší ligu na Slovensku a druhou nejvyšší ve Švédsku. V elitní soutěži jste po roce a půl. Jaké to je?

Tempo v extralize je stejné, jak si ho ještě pamatuju. A druhá švédská liga mi připadala dokonce rychlejší než extraliga, jsou tam vynikající bruslaři. Nicméně extraliga má svou kvalitu a je vidět, že pokud budeme dělat velké chyby, soupeři nás budou trestat. Já jsem při přesilovce špatně odevzdal puk, Třinec z toho ujel dva na jednoho a dal nádherný gól.

Jak moc se promítla do výkonu Kladna absence Jaromíra Jágra?

S ním bychom samozřejmě měli větší klid na hokejkách. Na druhou stranu byl v Třinci s námi. Byl v šatně, na střídačce, mluvil s námi a jeho přítomnost byla znát. Ale pokud by byl na ledě, možná by i soupeř měl trochu větší respekt a naše pětky by se více rozložily, měli bychom je vyrovnanější.

Vnímáte pověst, jakou v Česku máte? Chcete ji napravit?

Snažím se pomoct týmu a v Třinci to prostě nevyšlo. Abych měnil svou pověst, to není v mých rukách. Čím více zápasů odehraju, tím platnější pro tým budu. V Třinci to nebylo ještě ono, čekám od sebe víc, ale zase musím přiznat, že je to první zápas v ostrém tempu. Je to jiné než příprava.

Není to pro vás motivace navíc, že když jste teď zpět v extralize, můžete si určitým způsobem očistit jméno?

Nepřišel jsem do Kladna, abych si očistil jméno. Přišel jsem do Kladna, abych pomohl týmu. Určitě mě nebrali proto, abych si čistil jméno.