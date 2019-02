před 30 minutami

Jakub Kovář z Jekatěrinburgu udržel čisté konto v play off po čtyřech letech. | Foto: ČTK

Český brankář Jakub Kovář vychytal hokejistům Jekatěrinburgu vítězný vstup do osmifinále Kontinentální ligy, a navíc přidal čisté konto. Nejlepší celek Východní konference vyhrál doma nad Čeljabinskem 3:0.

Kovář udržel nulu v osmi zápasech základní části, v play off KHL se mu to povedlo po čtyřech letech. V utkání zneškodnil 26 střel hráčů Traktoru, jeho spoluhráči si tříbrankový náskok zajistili už do 22. minuty.

Osmifinále Kontinentální hokejové ligy:

Východní konference - 1. zápasy:

Jekatěrinburg - Čeljabinsk 3:0 (čisté konto Kovář), Barys Astana - Nižnij Novgorod 4:1.

Západní konference - 1. zápasy:

17:30 CSKA Moskva - Viťaz Podolsk, Petrohrad - Spartak Moskva.