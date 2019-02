Slovan neměl brankáře. Myslel jsem, že je to vtip, řekl útočník, jenž oblékl výstroj

před 3 hodinami

Bratislavský Slovan se postaral o další bizarní situaci v KHL. V soutěži, která by ráda konkurovala zámořské NHL, měl na střídačce místo náhradního brankáře ve výstroji útočníka, který ještě nikdy v životě nechytal...

Slovenský klub, suverénně nejhorší v celé soutěži, měl už dávno před koncem základní části jistotu, že nepostoupí do play off. A tak z kádru uvolnil brankářskou jedničku Marka Čiliaka do brněnské Komety.

Jenže jeho český náhradník Jakub Štěpánek vyfasoval trest za inzultaci rozhodčího, a tak utkání s Jokeritem Helsinky odchytal minulý týden osmnáctiletý Michal Vojvoda. Na střídačce mu kryl záda Američan Casey Bailey. Útočník, který měl na sobě brankářskou výstroj při zápase poprvé v životě.

Casey Bailey na střídačce v brankářské výstroji:

Noted KHL star goaltender Casey Bailey pic.twitter.com/Bud4WVnLTC — Patrick Burns (@PatrickBurns_) February 21, 2019

"Nejprve jsem souhlasil. Myslel jsem, že budu normálně hrát a v případě potřeby budu mít patnáct minut na převlečení do brankářského. Věřil jsem, že ta pravděpodobnost je malá, i když klub pro jistotu nechal vyrobit i brankářský dres s mým jménem a číslem," vyprávěl Bailey v rozhovoru pro sport.sk.

Všechno však bylo jinak, než si naplánoval. "O hodinu později za mnou přišel trenér, že si mám obléct výstroj. Začal jsem se smát, protože jsem si myslel, že je to vtip. Nechtěl jsem uvěřit, že je to pravda," líčil sedmadvacetiletý forvard.

Jenže kouč nežertoval. "Řekl jsem mu, že to není to, na čem jsme se dohodli, a že chci být připravený do hry jako normální hráč do pole. A on mi odpověděl, že na to je pozdě, že jsem předtím souhlasil s tím, že budu náhradní brankář, klub už to nahlásil vedení soutěže a změnili pro tento zápas moji pozici na gólmana. Byl jsem z toho zklamaný, ale udělal jsem to pro mužstvo," doplnil Bailey.

Hokejista, který má na kontě i třináct startů v NHL za Toronto a Ottawu, přitom nikdy nechytal. "Jen jako malý kluk, když jsme hráli s kamarády hokejbal. Měl jsem na sobě výstroj, ale bez bruslí, jen v teniskách. V brankářském jsem to zkoušel i na ledě, ale fakt jen párkrát," prozradil své veškeré gólmanské zkušenosti.

Osmnáctiletý Vojvoda inkasoval v Helsinkách sedm gólů včetně trefy přes celé kluziště a za jiných okolností by duel takřka určitě nedochytal. Útočníka Baileyho přesto kouč raději do branky neposlal.

Gól Jokeritu přes celé hřiště:

"Kdybych musel chytat, mohl to být ještě zajímavější příběh," smál se rodák z Aljašky. "Jsem rád, že se to nestalo a náš brankář dochytal zápas zdravý. Pro mě bylo hrozně frustrující, že jsem nemohl zasáhnout do hry a jen seděl na střídačce a sledoval spoluhráče. Už to nikdy nechci zažít," zakončil Bailey, jenž si v 45 zápasech základní části připsal jediný gól.