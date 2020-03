Erbanová vystřílela Jičínu postup do první ligy. V baráži se blýskla deseti brankami

Karolína Erbanová po návratu od rychlobruslení k hokeji září. Za klub Manki Jičín nastřílela v nedávno skončené sezoně 53 gólů a výrazně přispěla k postupu do druhé nejvyšší ženské soutěže.

Druhou ligu hokejistek v Česku nestihla epidemie koronaviru ochromit, a tak mohly jičínské hráčky v sobotu slavit postup do první ligy. V baráži na dvě vítězná utkání přehrály Děčín po výsledcích 8:5 a 7:4.

Deset z 15 branek "Manek" v prolínací soutěži zařídila majitelka bronzu z rychlobruslařské pětistovky na olympiádě 2018 v Pchjongčchangu.

"Nemluvily jsme o postupu od začátku roku, ale zhruba v půlce základní části jsme viděly, že máme dobrou šanci," říká Erbanová, která ukončila kariéru rychlobruslařky v létě po korejské olympiádě. Posléze začala s florbalem a později se vrátila k hokeji, jemuž se věnovala v dětství.

V Jičíně naskočila do organizované soutěže a hned v první sezoně byla nejproduktivnější hráčkou družstva. V součtu s baráží zapsala 53 branek a 19 nahrávek v 15 zápasech. Na ledě pochopitelně těží především ze své rychlosti, nicméně cítí určité pokroky i ve hře s holí.

Přísunu gólů v základní části druhé ligy, kterou Jičín opanoval s velkým náskokem, nepřičítala Erbanová i kvůli nižší kvalitě soupeřek bůhvíjaký význam, ovšem deset gólů v baráži o první ligu už o lecčems vypovídá. "Potěšilo mě to, bylo to už trochu jiné měřítko mých výkonů," uznává.

"Vlétla jsem do toho rychle a v průběhu sezony jsem byla takový samouk. I jako rychlobruslařka jsem byla se svými výkony spíš nespokojená a vždy jsem našla nějaké mouchy. Také teď ty chyby a rezervy vidím, ale celkově jsem s tím progresem za sezonu spokojená," hodnotí 27letá hokejistka.

Největší slabinu vidí v práci s pukem ve velké rychlosti. "Pořád s tím mám problém, v porovnání bruslení a práce s kotoučem je to obrovský rozdíl, ale posunula jsem se i díky tomu, že dostávám dost prostoru v zápasech a jsem stále v situacích, které musím trénovat," pokračuje Erbanová.

Ve Vrchlabí, kde se narodila a kde od návratu z Nizozemska v roce 2018 znovu žije, vede tréninky bruslení v místním hokejovém klubu a dojíždí odtud do Jičína. Ráda by s "Mankami" pokračovala v první lize, ale v tuto chvíli nedokáže s jistotou říct, jak to bude s její hokejovou kariérou dál.

"Podpora ženského hokeje u nás bohužel pořád není na dobré úrovni. Od doby, co jsem ho v 13 nebo 14 letech opouštěla, se toho tolik nezměnilo, což je smutné, ale je to tak. Proto nemůžu přemýšlet o nějakém velkém stěhování," tvrdí majitelka čtyř medailí z MS a ME rychlobruslařek.

Hraní hokeje Erbanovou samozřejmě neživí, vedle vedení bruslařských tréninků ve Vrchlabí na týmové i individuální bázi pracuje dlouhodobě také pro neziskovou organizaci Společně k bezpečí, jejímž cílem je lepší komunikace mezi občany a institucemi veřejné a státní správy.

Ještě donedávna stíhala Erbanová hrát na soutěžní úrovni i florbal, a to rovnou v nejvyšší české ženské soutěži. Minulý ročník jí zhatilo zranění kolena, v aktuální sezoně odehrála za extraligový Jičín sedm utkání.

"Upřímně jsem si myslela, že to s hokejem půjde skloubit lépe, ale nedá se táhnout oboje. Věděla jsem, že tato florbalová sezona je asi poslední, ale chtěla jsem ji dohrát alespoň v tréninkovém režimu, podpořit tým v boji o záchranu," vysvětluje žena, která žila čtyři roky v Nizozemsku.

Jičín skončil v základní části florbalové extraligy předposlední, rozehrané play down proti Olomouci přerušilo za stavu 1:1 na zápasy vyhlášení vlády o nouzovém stavu kvůli nákaze koronaviru, a tak nebezpečný vir udělal tečku za kariérou Erbanové ve sportu s děrovaným míčkem.

V hokeji si dává nemalé cíle a už v listopadu loňského roku promluvila v rozhovoru Aktuálně.cz o tom, že by coby hokejistka ráda vyrazila na svou čtvrtou olympiádu. Ženský národní tým chtěl o účast v Pekingu bojovat na dubnovém MS, jenže ani to se kvůli epidemii nevyhnulo zrušení.

"Začalo to ženským MS a nakonec se zastavila dokonce NHL. Je to pro každého stejné, ale pro českou reprezentaci opravdu velká škoda. Vím, že se na to tým hodně připravoval a mohl si zajistit účast na olympiádě. Na druhou stranu ta nařízení je potřeba respektovat," konstatuje Erbanová.

Pro české ženy neznamená zrušený šampionát definitivní stopku v boji o premiérovou olympiádu, teď čekají na novou podobu kvalifikačního klíče ze strany Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Je otázka, zda se budou kvalifikační zápasy týkat i rychlonohé jičínské "Manky".