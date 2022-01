Ruský kouč namol, hráči bez roušek, popsal Málek kauzu odletu. Zklamání střídal vztek

Jakub Málek si na mistrovství světa hokejistů do 20 let zachytal proti domácí Kanadě. Ze střídačky viděl porážku s Němci, načež turnaj kvůli sílící nákaze předčasně skončil. Aby frustrace nebylo málo, zdrželi se Češi v Kanadě ještě o den déle, když byli spolu s Rusy vykázáni z letadla. Vsetínský brankář se po dlouhé pouti domů podělil o své zážitky.

S jakými pocity jste se vrátil z kanadského šampionátu?

Jsem z toho hodně rozpolcený. Turnaj nám zrušili, to mě strašně zklamalo. Mrzí mě to, ale nic s tím neuděláme.

Až dnes po čtvrté hodině ranní jste dorazil do Vsetína. Na kolik hodin se protáhla strastiplná cesta domů?

Protáhlo se to hodně. Z Kanady jsme letěli asi osm a půl hodiny, potom dalších šest hodin v autobuse z Frankfurtu do Klášterce. Odtamtud jsem jel autem přes celou republiku. Byl to celý jeden den cestování.

To jste ještě musel v noci řídit?

Ano, musel jsem to odřídit. (úsměv) Byl jsem překvapený, že jsem nebyl skoro vůbec unavený, přestože jsem v letadle spal jen dvě hodiny. Zvládl jsem to v pohodě, horší bylo dnešní vstávání.

Nebýt incidentu na silvestra, byl jste doma dříve. Co se dělo na letišti v Calgary, kde v pátek z letadla vykázali ruský i český tým?

V tu chvíli to ve mně hodně vřelo. Chtěl jsem domů, konečně se pustit do trénování, protože v pokoji na hotelu jsme nemohli dělat nic. Stalo se to, co popsal náš manažer, pan (Otakar) Černý. V tunelu do letadla byl ruský trenér úplně namol, podpírán svými kolegy, a ještě u toho kouřil. Ruský tým pak v letadle nedodržoval opatření, neměli nasazené roušky. Když neuposlechli opakované výzvy, všichni cestující museli ven. A protože lidé, kteří si stěžovali, řekli, že to byli kluci v šedých mikinách, zpátky do letadla už nepustili ani nás.

Manažer Černý popisoval, že přesvědčování letecké společnosti o tom, že s Rusy netvoříte jeden tým, bylo marné. Štvalo vás, že kvůli takové banalitě, jako je stejná barva mikin, strávíte další den zavření?

Mlátil jsem se do hlavy, že jsme si nevzali starší tmavě modré mikiny. Finové na sobě šedé mikiny neměli a pustili je. Štvalo mě to.

Ruský trenér Sergej Zubov označil českou verzi události za směšnou, popřel i to, že by měl před nástupem do letadla kouřit. Podle svých slov se tohoto zlozvyku před třemi lety zbavil. V jiném článku psal ruský web Sport-Express o tom, že alkohol na palubu letadla pronesli Češi.

Ani se nedá popsat, jak naštvaný jsem byl, když jsem o tom četl. Ale později vyplynulo na povrch, že Finové i tři slovenští zástupci, kteří v letadle byli, potvrdili naši verzi. To už se asi není o čem bavit. A že ruský trenér mluvil o tom, že nekouří? Pěkně hloupá výmluva, v tunelu jsme ho viděli. Bohužel drtivá většina ruských kluků vypadala, že má něco v sobě. Byl to hodně trpký konec.

IIHF bude chování Rusů řešit Páteční letadlo z Calgary do Frankfurtu muselo být kvůli nepřístojnému chování vyklizeno a odletělo až o tři hodiny později, ale bez českého a ruského týmu. Podle vedení české výpravy palubní personál označil za viníky situace mladé muže v šedivých mikinách (ty měly, až na nápis "Czech Republic" a "Russia", oba celky totožné). "Prakticky pouze z toho důvodu nás hodili do stejného pytle jako Rusy," uvedl český manažer Otakar Černý. Při nástupu do letadla podle něj někteří členové ruské výpravy nedodržovali hygienická pravidla. Rusové přišli se svou verzí, ačkoliv kouč Sergej Zubov připustil, že ne vše bylo ze strany jeho mužstva v pořádku. "Hlavní stížnost zněla v tom smyslu, že někteří hráči neměli správně nasazené roušky. V našem týmu však nebyl žádný alkohol. Všichni hráči se chovali normálně a dodržovali pravidla. Jen ne všichni kluci umí anglicky, tak možná ne všemu zcela rozuměli," řekl. Právě Zubov přitom měl být tím, kdo ještě těsně před nástupem do letadla kouřil. S odvoláním na své zdroje to potvrdil i ruský deník Sport-Express. Záležitostí se zabývá Mezinárodní hokejová federace (IIHF) a shromažďuje další informace od příslušných úřadů. Případ má být poté předán etické radě IIHF. "Aby určila, zda jednání ruského týmu neporušilo etický kodex," uvedl pro CBC News mluvčí federace Adam Steiss. O Češích se vůbec nezmínil.

Pojďme ještě zpět ke zrušení turnaje. Jakmile se začaly vršit kontumace, báli jste se, že MS spěje k takovému konci?

Před zápasem s Finskem jsme se dozvěděli, že máme pozitivního hráče a že stoprocentně nehrajeme. Říkali jsme si, že s jedním nakaženým je to přece v pohodě, že další zápas hrát budeme. Jenže najednou měli i Rusové pozitivní test, kupilo se to a asi se s tím nedalo nic dělat.

Z druhé skupiny v Red Deeru se šířily zprávy o podcenění opatření na hotelu. Jak to vypadalo u vás v Edmontonu?

Myslím, že to bylo v pořádku. Každý tým měl celé patro pro sebe, měli jsme vlastní meeting room, kde jsme jedli a měli porady. Ochranka hlídala, aby se tam nikdo jiný nedostal. Ale co jsem slyšel, v Red Deeru to bylo podceněné a s hokejisty se tam potkávali ostatní lidé. Zvláštní.

Pro váš ročník 2002 je odpískané juniorské MS už druhou podobnou ránou. V roce 2020 byl kvůli covidu zrušen šampionát osmnáctek.

Náš ročník to mrzí úplně nejvíc, přišli jsme o druhý vrcholný turnaj. Je to k vzteku, především kvůli tomu, že s tím nikdo nic neudělá. A pro náš ročník je to v mládežnickém hokeji úplný konec.

Co byste říkal možnosti, že by se turnaj dohrál v létě, jak se hned po jeho zrušení začalo spekulovat?

Člověk to chce odehrát, má zapálení a chuť. Ale takhle? To nevím. V létě se nic nehraje, máte letní přípravu. Nastoupit takovým způsobem do MS by podle mě nebylo správné. Někdo ale může mít jiný názor.

Zachytal jste si aspoň v utkání proti domácí Kanadě. Jaký to pro vás byl zážitek?

Maximální, hrozně jsem si to užil. Jen je škoda, že se mi ten zápas moc nepovedl. Mohlo to dopadnout určitě lépe, ale beru to jako obrovskou zkušenost. Věřím, že mi ten zápas do budoucna pomůže.

V první třetině jste se proti favorizované Kanadě dostali do vedení 3:1, ale pak jste se octl v ohni střel. A nakonec z toho byla prohra 3:6.

Za stavu 3:1 jsem si říkal, že to ještě bude zajímavé. Kanaďané potom přepnuli na jiné obrátky a už se to vezlo. Ukázali nám, proč jsou tak dominantní.