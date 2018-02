Jágr nemohl hrát ani vteřinu. Kladno i tak zdolalo Prostějov, který vyzve i ve čtvrtfinále play off

před 3 hodinami

Slavná osmašedesátka se stále potýká s následky zranění ze zápasu s Havířovem.

Praha - Hokejový útočník Jaromír Jágr za Kladno v dnešním 52. kole první ligy proti Prostějovu (7:2) nenastoupil. Po zranění z minulé soboty po zákroku havířovského útočníka Marka Sikory šestačtyřicetiletý kladenský hráč ještě netrénoval a vynechal druhý zápas za sebou.

V úterý startuje Rytířům čtvrtfinálová série play off znovu proti Prostějovu a o Jágrově zdravotním stavu klub nezveřejní podrobnosti minimálně do pondělí.

"Jaromír Jágr se stále zotavuje a trpí následky, které mu přivodil střet s Markem Sikorou v sobotním utkání proti Havířovu. Dnes vynechal další utkání, netrénoval celý týden. Čeká na návrat profesora Koláře, který přiletí v neděli," řekl novinářům tiskový mluvčí Kladna Vít Heral.

Jágr musel odstoupit z utkání s Havířovem už ve třetí minutě. Po Sikorově zákroku vrazil hlavou do mantinelu a utrpěl otřes i tržnou ránu. Následně podstoupil kontrolní vyšetření v nemocnici. Ve středu Jágr vynechal duel v Českých Budějovicích, dnes se přišel na zápas s Prostějovem v jeho průběhu alespoň podívat.

V péči fyzioterapeuta Pavla Koláře, který se vrátí z olympijských her v Pchjongčchangu, byl Jágr po návratu z Calgary do Kladna na konci ledna. Léčil mu pochroumané vazy v pravém koleně, kvůli kterým byl mimo hru v NHL od konce prosince.

Teď k němu zamíří znovu, ale není jasné, s jakými potížemi. "V pondělí dá vědět, co a jak dál. Myslím si, že do pondělního odpoledne nebudeme mít bližší informace o jeho stavu," podotkl Heral.

Majitel kladenského klubu potřebuje po lednovém návratu do Kladna z NHL z Calgary sbírat starty kvůli regulím, podle nichž je třeba ke startu v baráži o extraligu sehrát za tým minimálně 15 utkání. Jágr jich má na kontě zatím jen pět, nasbíral v nich čtyři asistence.

Už nyní je tak jasné, že Jágr bude potřebovat, aby klub v play off v případě postupu do baráže ve čtvrtfinále i v případném semifinále, která se hrají na čtyři vítězné zápasy, absolvoval minimálně deset zápasů s ním v sestavě.

"Technicky vzato Jaromír teď ztratil dvě utkání, a pokud pomýšlíme na baráž, musí odehrát 15 zápasů. Je to pro nás nevděčné téma, ale nemyslím si, že by ty série skončily 4:0 a 4:0 nebo 4:1 a 4:1. Ty série bývají delší," podotkl Heral.

"Že Jaromír dvě utkání vynechal, je samozřejmě problém, ale rozhodně to není fatální věc. Ale my tak jako tak budeme chtít vyhrát každý zápas v play off bez ohledu na cokoliv," uvedl Heral.

Jágrovi by stačilo k započítání startu třeba jen na chvilku nastoupit na led. "Samozřejmě jsme zvažovali, že by Jaromír nastoupil jedno střídání nebo jednu sekundu, ale byl v takovém stavu, že to dnes prostě nešlo. A minule taky ne," uvedl Heral.

Všech sedm zápasů Kladna od Jágrova návratu bylo vyprodaných. "Je to samozřejmě pro něj psychicky těžké. Máte tolik fanoušků na stadionu a on by se objevil na jedno střídání, tak je to i pro něj složité," dodal Heral.

Jágr nastupoval do prvoligových zápasů s ortézou kvůli poraněnému kolenu, které ho limitovaly v dresu Calgary a kvůli kterým se objevil v sestavě Flames naposledy 31. prosince v utkání proti Chicagu. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL i kvůli problémům s třísly sehrál za Calgary v sezoně jen 22 zápasů, v nichž zaznamenal gól a šest asistencí.

První hokejová liga - 52. kolo:

Kladno - Prostějov 7:2 (1:1, 3:1, 3:0), Benátky nad Jizerou - Slavia Praha 2:5 (1:2, 0:1, 1:2), Karlovy Vary - Kadaň 5:2 (2:1, 1:0, 2:1), Litoměřice - Havířov 6:1 (2:0, 2:1, 2:0), Přerov - Motor Č. Budějovice 5:3 (0:1, 4:0, 1:2), Ústí nad Labem - Frýdek-Místek 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), Třebíč - Vsetín 1:5 (0:0, 0:3, 1:2).

Konečná tabulka základní části:

1. Karlovy Vary 52 30 6 7 9 170:84 109 2. Motor Č. Budějovice 52 30 4 3 15 158:104 101 3. Kladno 52 27 6 4 15 172:119 97 4. Slavia Praha 52 26 5 4 17 149:117 92 5. Přerov 52 25 6 2 19 147:135 89 6. Prostějov 52 23 7 3 19 168:138 86 7. Havířov 52 22 5 5 20 138:133 81 8. Vsetín 52 20 8 4 20 168:144 80 9. Třebíč 52 22 5 2 23 122:130 78 10. Frýdek-Místek 52 20 4 8 20 133:144 76 11. Litoměřice 52 20 3 6 23 135:150 72 12. Ústí nad Labem 52 18 1 9 24 149:185 65 13. Benátky nad Jizerou 52 11 1 4 36 118:227 39 14. Kadaň 52 7 2 2 41 105:222 27

Dvojice pro čtvrtfinále play off (začíná v úterý 27. února): Karlovy Vary - Vsetín, České Budějovice - Havířov, Kladno - Prostějov, Slavia Praha - Přerov.