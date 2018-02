Jágr potřebuje hrát, ale o jeho návratu není jasno. Pořád se potýká s následky zákroku

před 4 hodinami

Zraněný Jaromír Jágr v utkání Kladno vs. Havířov | Foto: ČTK

Nad dalším startem Jaromíra Jágra stále visí otazník.

Kladno - O návratu hvězdného útočníka Jaromíra Jágra do sestavy hokejistů prvoligového Kladna po sobotním zranění po tvrdém zákroku havířovského Marka Sikory stále není jasno. Šestačtyřicetiletá hrající legenda stále s týmem Rytířů netrénuje a zůstává otazníkem, jestli se objeví v sobotním posledním duelu základní části proti Prostějovu.

"Jaromír Jágr nebyl od soboty na ledě a stále se potýká s následky tvrdého zákroku z utkání proti Havířovu. V tuto chvíli nemohu potvrdit, zda proti Prostějovu nastoupí, byť by to bylo třeba jen k jednomu střídání," uvedl tiskový mluvčí Rytířů Vít Heral na oficiálních stránkách klubu.

Jágr musel odstoupit ze hry už ve třetí minutě duelu s Havířovem. Po nešetrném zákroku útočníka Sikory vrazil hlavou na mantinel, utrpěl otřes i tržnou ránu. Podstoupil následně i kontrolní vyšetření v nemocnici. Klub ale o povaze jeho zranění blíže neinformoval. Ve středu vynechal duel v Českých Budějovicích.

Majitel kladenského klubu potřebuje po návratu do Kladna z NHL z Calgary na konci ledna nutně sbírat starty kvůli regulím, podle nichž je třeba ke startu v baráži o extraligu sehrát za tým minimálně 15 utkání.

Už nyní je tak jasné, že Jágr bude potřebovat, aby klub v play off nepostoupil ze čtvrtfinále i případného semifinále v nejkratším možném termínu čtyř zápasů. Za současných okolností bude potřebovat alespoň jedno utkání v jedné ze sérií navíc. Pokud by chyběl i proti Prostějovu, přibylo by další. Ke startu mu ale stačí třeba jen chvilkový pobyt na ledě.

Jágr se zranil při svém pátému duelu za Rytíře po návratu a z předešlých čtyř utkání měl na kontě čtyři asistence. Nastupoval do zápasu s ortézou kvůli poraněným vazům v pravém koleni, které ho limitovaly v dresu Calgary a kvůli kterým se objevil v sestavě Flames naposledy 31. prosince proti Chicagu.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL Jágr i kvůli problémům s třísly sehrál za Calgary v sezoně jen 22 zápasů, v nichž zaznamenal gól a šest asistencí.