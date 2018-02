Jágr na vyprodaný zápas proti Motoru nedorazil. Stejně by bylo plno, zní z Českých Budějovic

AKTUALIZOVÁNO před 56 minutami

Jaromír Jágr vynechal zápas v Českých Budějovicích a už teď je jasné, že bude potřebovat v play-off zápasy navíc, aby mohl Kladnu pomoct v případné baráži.

České Budějovice - Naplněný českobudějovický zimní stadion se dnes v 51. kole první hokejové ligy velkého momentu nedočkal. V týmu hostů z Kladna nenastoupil útočník Jaromír Jágr, který kvůli zranění z předchozího zápasu na jih Čech nepřicestoval. Duel domácího Motoru s mužstvem Rytířů byl přitom dlouho dopředu vyprodaný. Kladno i bez Jágra vyhrálo nad druhým týmem tabulky 4:1.

Plné tribuny českobudějovického stadionu však jsou spíš pravidlem než výjimkou. "Vyprodáno by bylo tak jako tak. Ale zájem o vstupenky na tento zápas byl mimořádný a vyprodáno na něj bylo s velkým předstihem," řekl ČTK mluvčí českobudějovického Motoru Tomáš Kučera.

Informaci o tom, že Jágr na jihu Čech nenastoupí, zveřejnilo Kladno v úterý. Šestačtyřicetiletý útočník utrpěl v sobotním zápasu s Havířovem po nárazu na mantinel blíže nespecifikované zranění a od té doby s týmem netrénoval.

Kladenský trenér Pavel Patera ani po dnešní výhře nespecifikoval Jágrův stav. "O Jardovi vůbec mluvit nebudu. Každý si tají své hráče a my nebudeme výjimka," uvedl.

Podle obránce českobudějovického týmu Zdeňka Kutláka Jihočeši neřešili, zda Kladno přijede s Jágrem, nebo bez něj. "Já si myslím, že to byl hlavně tahák pro lidi a z tohohle důvodu je mi fanoušků líto, že nakonec (Jágr) nepřijel," uvedl Kutlák.

Podle tabulky první ligy kolo před koncem soutěže nelze vyloučit, že se Motor s Kladnem utká v semifinále play off. Kutlák uvedl, že nepřemýšlí nad tím, jestli to bude pro jeho tým snesitelný soupeř, protože pravděpodobně ve vyřazovací části by Jágr už nechyběl. "Vůbec nebudu jmenovat týmy, kterým bych se chtěl vyhnout. Bude to play off a tam je to padni, komu padni. A jestli chcete někam postoupit, tak musíte porazit každého," řekl Kutlák.

Majitel kladenského klubu Jágr potřebuje sbírat prvoligové starty kvůli regulím, podle nichž je třeba ke startu v baráži o extraligu sehrát za tým minimálně 15 utkání. Už nyní je tak jasné, že Jágr bude potřebovat, aby Kladno v play off nepostoupilo ze čtvrtfinále a z případného semifinále v nejkratším možném termínu čtyř zápasů. Za současných okolností bude v jedné ze sérií nutné alespoň jedno utkání navíc.