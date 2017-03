Začalo to sporem o vousy, vyvrcholilo rozchodem. V Rusku věci občas nedávají logiku, říká Kašpar

před 21 minutami

Lukáš Kašpar končí v Dynamu Moskva. I kvůli napjatému vztahu s manažerem Andrejem Safronovem.

Praha - Hokejový útočník Lukáš Kašpar má za sebou klubovou sezonu, na kterou by nejradši zapomněl. Jednatřicetiletý mistr světa z roku 2010 loni zamířil do Dynama Moskva a s ambiciózním klubem chtěl bojovat o triumf v Kontinentální lize. Nakonec však musel téměř celý rok řešit různé problémy a podstatnou část sezony z různých důvodů nehrál. Je tak jasné, že v klubu pokračovat nebude.

"Jsem rád, že jsem z toho venku," řekl Kašpar novinářům na dnešním srazu národního týmu v Praze. V únoru ještě o svých problémech moc mluvit nechtěl, po skončení sezony ale vše v klidu popsal. "Nezalíbil jsem se tam jednomu člověku, ale tak to v Rusko chodí. Bohužel nevím, proč se tak stalo. Hokejové důvody to ale nebyly," uvedl a poukázal na generálního manažera Andreje Safronova.

Začalo to vousy

Kašpar přišel do Dynama po vydařené sezoně ve Slovanu Bratislava, ale v Moskvě měl problémy od začátku. Nejprve zdravotní, hned z kraje ročníku totiž onemocněl. "Měl jsem angínu, což může dostat každý. Pak po mně chtěl, abych se oholil, což je úplná blbost. Hrál jsem takhle i loni. Když to říkal, tak to byla sranda, ale možná už to tím začalo," poukázal na nezvyklý požadavek manažera.

Litvínovský odchovanec již několik let hraje s delšími vlasy a vousy. "Pak se to začalo nabalovat. Byly problémy s doktory, kteří na mě tlačili, abych hrál, i když jsem nebyl fit. Z toho přišlo druhé zranění a pak to bylo v žumpě," řekl Kašpar. Dynamo ho chtělo v listopadu propustit, nechtělo mu ale podle pravidel KHL vyplatit smlouvu a hráč zase nehodlal odejít jen tak.

Klub ho nejprve poslal na farmu do Balašichy, kde však odehrál jen jeden zápas. "Jediné štěstí bylo, že jsem byl v Moskvě a pořád jsem bydlel doma. Pak mi ale zakázali hrát i dole a já s nimi jen trénoval. Jednou jsem jel na trip deset hodin na Penzy, ale věděl jsem, že nebudu hrát a jedu jen na výlet," kroutil hlavou Kašpar.

V Rusku občas věci logiku nedávají

Po Vánocích se situace zlepšila, jeho případ řešily i příslušné orgány KHL. "Všichni říkali, že je to výhra, ale já to bral jako prohru. Kdyby to bylo založené na hokejových výkonech, tak se tohle nemůže stát," řekl Kašpar, jenž přišel o 15 procent platu. Dynamo přitom požadovalo, aby slevil o 40 procent.

I když pak hrál a trenér jej zařadil i do elitní formace, před play off se jeho situace opět zhoršila. "Myslím, že se mi dařilo a celá pětka jsme hráli dobře. Přišlo play off a zase jsem byl bez vysvětlení na lávce," pokrčil rameny Kašpar, který se ani nesnažil vše pochopit. "V Rusku občas věci logiku nedávají," uvedl smířeně. Momentálně zvažuje, zda bude v KHL pokračovat. "Uvidím, co přijde na stůl a pak se budu rozhodovat," dodal hokejista, který od roku 2010 v KHL nastupoval také za Astanu, Doněck a Chanty-Mansijsk.

autor: ČTK | před 21 minutami

Související články