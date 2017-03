Jandač zahájil další část přípravy na MS. Přivítal sedm nových hráčů

před 1 hodinou

Řady české hokejové reprezentace se rozrůstají. Pro přípravu na nadcházející mistrovství světa přivítal v úterý trenér Josef Jandač dalších sedm nových hráčů, kterým skončily povinnosti v klubech.

Praha - Se sedmi novými hráči dnes zahájila česká hokejová reprezentace druhý týden přípravy na květnové mistrovství světa. Trenér Josef Jandač nově přivítal brankáře Dominika Furcha, obránce Milana Douderu s Davidem Skleničkou a útočníky Michala Řepíka, Robina Hanzla, Lukáše Kašpara a Jakuba Lva.

Z aktuálně šestadvacetičlenného kádru nadále chyběli bek Tomáš Kundrátek, jenž je s těhotnou manželkou v Kanadě, a útočníci Vladimír Sobotka a Petr Vrána, kteří mají zdravotní problémy. Forvard Dominik Kubalík dostal ještě volno a k týmu se připojí až příští týden.

"Petr Vrána nastoupí ve čtvrtek, Vláďa Sobotka ještě čeká na výsledky lékařských vyšetření," řekl Jandač novinářům před dnešním tréninkem v Tipsport Areně. Stejně jako Kubalík by se podle jeho slov měl příští týden připojit k reprezentaci i Kundrátek.

Hokejisté se v Praze připravovali již čtyři dny v minulém týdnu. Tréninky byly spíše volnější, aby si hráči opět zvykli na pohyb na ledě. "Tento týden bychom chtěli pokračovat v rozjíždění a chtěli bychom se věnovat i hře v rovnovážném stavu, protože už nás je dvacet. To jsme minulý týden nedělali. Příští týden se už budeme věnovat i taktice," řekl Jandač.

Oproti předpokladům se již dnes k mužstvu připojili i Sklenička a Lev, kteří s Plzní absolvovali náročný program předkola a čtvrtfinále play off. "Mluvil jsem s nimi a sami se chtěli zapojit hned," řekl Jandač. Kubalíkovi, jenž má z plzeňských hráčů největší šanci prosadit se do nominace na MS, se rozhodl dát ještě čas na odpočinek.

Nově povolané hráče z extraligy se rozhodl pozvat s ohledem na jejich výkony v celé sezoně. "Není to jen o play off. Sklenička hrál stabilně dobře celou ligu, Lev také. A ve čtvrtfinálové sérii patřil k nejlepším hráčům, proto jsme ho oslovili. Bude se prát a může to pro něj být šťastný příběh, nebo nabere zkušenosti," uvedl reprezentační kouč.

Třinecký Doudera sice za sebou příliš vydařenou sezonu nemá, loni však odehrál celé MS a šanci má. "Potřebujeme mít větší počet hráčů. Mohou přijít zranění. Například Michal Jordán má problémy s kolenem a nevíme, zda ho budeme mít k dispozici," poukázal Jandač na potíže obránce Kazaně, kterému hrozí konec sezony.

"Jsem v kontaktu s jeho agentem a řekl jsem mu, ať zajistí jeho okamžitý přesun do Čech, aby přišel k našemu lékaři, který zjistí přesnou diagnózu," řekl Jandač. Jordán má podle všeho poraněné vazy v koleni. "Je trochu problém, že oni nemluví moc anglicky a on nerozumí rusky. Podle toho, co mu řekli, to vypadá na šest až osm neděl. Není to dobré," uvedl.

První přípravné zápasy před MS čekají reprezentaci až 12. a 13. dubna, kdy se v Chomutově utká s Norskem.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články