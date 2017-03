Zůstanou Vary, mezi elitu se vrátí Budějovice, říká Bukač mladší. Baráž by nahradil přímým postupem

před 15 minutami

Ošemetnou baráž zažil coby sportovní manažer extraligové Mladé Boleslavi a prvoligové Slavie. Poprvé slavil udržení, podruhé klopil hlavu. Nyní je Luděk Bukač mladší bez práce, u Pražanů skončil zkraje sezony kvůli jejich finančním potížím. V baráži, která nyní startuje, nevěří Pardubicím. "Extraligu udrží Karlovy Vary a postoupí Budějovice," tipuje bývalý kouč reprezentační osmnáctky, jenž by podle spekulací mohl jako manažer zamířit zpátky do Boleslavi.

Spousta hokejistů tvrdí, že baráž je náročnější než play-off. Je to pravda?

Baráž je náročná psychicky, hlavně pro kluby z extraligy. Dovedu si představit, že pro Pardubice to letos bude hodně těžké.

Považujete současný model baráže za spravedlivý?

Nejspravedlivější by asi bylo, kdyby šel nejhorší celek z extraligy rovnou dolů a nejlepší z první ligy nahoru. Zkrátka přímý postup.

Slavii jste v současném ročníku opustil kvůli jejím finančním problémům. Sledoval jste její cestu, která skončila v semifinále první ligy?

Určitě. Profesně se dívám, jak hrají někteří hráči. Myslím, že Slavia zakončila sezonu se ctí, ale kdyby mužstvo zůstalo pohromadě, mělo by v případné baráži větší šanci než minulý rok.

Překvapilo vás, že slávisté navzdory částečnému rozprodání kádru zůstali mezi čtyřmi nejlepšími týmy ligy?

Všichni čekali, že to bude horší. Slavia hrála nad poměry, ale nesmíme zapomenout, že disponovala parádním gólmanem a v obraně přišla jen o dva hráče. K vyšším metám jí chyběly dva útoky. Kdyby je nepustila, mohla hrát o postup.

Hokejová baráž Začíná 28. března a skončí 23. dubna, bude mít 12 kol.

Extraligovou příslušnost budou hájit Karlovy Vary a Pardubice, z první ligy chtějí povýšit České Budějovice a Jihlava. Slavit budou dva kluby.

V minulé sezoně ovládly baráž extraligové celky: Litvínov a Karlovy Vary.

Pardubice letos zažívají obrovskou krizi. V základní hrací době vyhrály pouze 2 z posledních 25 zápasů. V play-out třikrát dostaly minimálně šest gólů.

letos zažívají obrovskou krizi. V základní hrací době vyhrály pouze 2 z posledních 25 zápasů. V play-out třikrát dostaly minimálně šest gólů. Zdá se, že Karlovy Vary mají v klíčové fázi ročníku formu. Vyhrály 7 z posledních 10 duelů. Baráž hrají podruhé za sebou.

mají v klíčové fázi ročníku formu. Vyhrály 7 z posledních 10 duelů. Baráž hrají podruhé za sebou. České Budějovice usilují o extraligu podruhé od pádu do nižší soutěže. Letos zažily díky 111 bodům v základní části rekordní sezonu a spoléhají na širokou fanouškovskou základnu.

usilují o extraligu podruhé od pádu do nižší soutěže. Letos zažily díky 111 bodům v základní části rekordní sezonu a spoléhají na širokou fanouškovskou základnu. Jihlava chybí v extralize 12 let. O senzační postup se pokusila už loni, ale v baráži získala jen 10 bodů z 36 možných a skončila jasně poslední.

Říkal jste, že bez částečného rozprodání kádru by Slavia měla oproti minulému roku větší šanci v případné baráži. Proč?

Vidím, že Karlovy Vary na tom jsou zhruba stejně jako minulý rok, ale mají psychickou výhodu. Od začátku tam věděli, že budou hrát dole. Minule spadl do baráže ještě Litvínov, který tam víceméně neměl co dělat. Hrál úžasný hokej, prvoligisté na něj neměli. Kdežto letos jsou Pardubice psychicky hodně nalomené, což je problém, protože teď jde hlavně o hlavu. Navíc jim chybí i kvalita.

Místo toho, aby Pardubice nabraly v play-out psychickou pohodu, ještě víc prohloubily krizi. Teď je z klubu slyšet: "Uděláme tlustou čáru a začneme znovu." Jde to?

Ono to tak jednoduše přehodit nejde. Pardubice sice šetřily některé hráče, ale když jsem se díval na soupisky Zlína nebo Olomouce… Dostat od takových mužstev šest sedm gólů, to je na pováženou, hodně špatné. Vary hrály v play-out stejně jako v lize, ale Zlín pustil polovinu hráčů a hrál s těmi z Přerova.

Budějovice a Jihlava jsou v euforii, ale budou mít dostatečnou kvalitu?

Kvalita jejich kádrů určitě není extraligová, ale obě dvě mužstva mají sebevědomí, jsou psychicky na výši a pod dobrým trenérským vedením. Rozdíly se pak smazávají. Letos to bude hodně zajímavé.

Jsou rozpočty nejlepších klubů první ligy a nejhorších extraligových celků srovnatelné?

Můžu mluvit za Boleslav a za Slavii. Ve Slavii jsme měli rozpočet na hráče do 15 milionů, což se s extraligou nedá v žádném případě srovnávat. V Boleslavi jsme měli větší rozpočet. Sice taky nebyl extraligový, ale blížil se k němu. Na první ligu byl velmi dobrý. Myslím si, že i Budějovice mají slušný rozpočet. Jihlava to podle mě hraje ještě střídměji než my na Slavii, ale hráči tam působí dlouhodobě a trenéři dělají dobrou práci. Není to o tom, jestli máte o deset milionů víc nebo míň. Jihlavu bych v žádném případě neodepisoval, má velkou šanci postoupit.

Hlavním favoritem ale asi není. Které dva týmy zvládnou baráž nejlépe?

Zůstanou Karlovy Vary a postoupí Budějovice.

Nedávno se objevila zpráva, že půjdete zpátky do Boleslavi. Jako sportovní manažer máte nahradit Davida Výborného. Můžete to potvrdit?

Myslím, že určité věci vyjdou najevo, ale teď se k nim nechci vyjadřovat.

autor: Daniel Poláček | před 15 minutami

Související články