Tampa mocně útočí na play off, trefil se i Palát. Po zranění se na led vrátil Jágr

Ondřej Palát se v pondělním utkání NHL podílel gólem a asistencí na výhře hokejistů Tampy Bay 5:4 v prodloužení nad Chicagem.

New York - Hokejisté Tampy Bay zvítězili v NHL potřetí v řadě, posedmé z uplynulých deseti zápasů a v tabulce Východní konference je dělí už jen jediný bod od poslední postupové příčky do play off, na níž se nachází Boston. Na vítězství se podílel brankou a asistencí Ondřej Palát.

Na bodový zisk to přitom pro domácí dlouho nevypadalo. V polovině zápasu totiž Lightning prohrávali už 1:4. Jenže ještě do konce druhé třetiny dokázali manko smazat a obrat dokonal v poslední minutě nastaveného času svým druhým gólem v NHL Yanni Gourde.

Palát byl autorem první branky Tampy, když v 10. minutě v přesilové hře vyrovnával svým šestnáctým gólem v sezoně na 1:1. Dal si tak dárek k úterním 26. narozeninám. Rodák z Frýdku-Místku skóroval ve druhém zápase za sebou, do statistik se zapsal popáté v řadě a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. Přihrávkou se pak ještě podílel na třetím gólu.

Tampa v tabulce přeskočila New York Islanders, kteří podlehli 1:3 Nashvillu a na osmý Boston dál ztrácí dva body. O další dva body zpět je Carolina, která prohrála 3:4 v prodloužení s Detroitem, v jehož brance pochytal 39 z 42 střel český gólman Petr Mrázek.

Na sobotní triumf 7:0 nad Chicagem nedokázali navázat hokejisté Floridy, kteří podlehli 2:4 v Buffalu. Jaromír Jágr, jenž kvůli zranění předchozí utkání nedohrál, strávil na ledě téměř 19 minut a byl u dvou vstřelených gólů. Do statistik se ale nezapsal.

Výsledky NHL

Buffalo - Florida 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Branky: 4. O'Reilly, 15. Bogosian, 22. Gionta, 36. M. Foligno - 31. Marchessault, 37. Huberdeau. Střely na branku: 32:32. Diváci: 18.564. Hvězdy zápasu: 1. Gionta, 2. Eichel, 3. Bogosian (všichni Florida).

NY Islanders - Nashville 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 38. Bailey - 11. Fiala, 24. Arvidsson, 60. Johansen. Střely na branku: 25:31. Diváci: 11.671. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Arvidsson (oba Nashville), 3. Greiss (Islanders).

Calgary - Colorado 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Branky: 2. Monahan, 25. Ferland, 45. Brouwer, 60. Gaudreau - 44. a 59. Andrighetto. Střely na branku: 27:26. Diváci: 17.785. Hvězdy zápasu: 1. Monahan (Calgary), 2. Andrighetto (Colorado), 3. Elliott (Calgary).

St. Louis - Arizona 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky: 28. a 51. Schwartz, 33. Pietrangelo, 59. Tarasenko - 42. DeAngelo (Vrbata). Střely na branku: 28:22. Diváci: 19.164. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Steen, 3. Tarasenko (všichni St. Louis).

Tampa Bay - Chicago 5:4 v prodl. (1:3, 3:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 32. a 37. Drouin, 10. Palát, 33. Stralman (Palát), 65. Gourde - 2. Panarin, 11. P. Kane, 14. Jurčo, 29. Pánik. Střely na branku: 30:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. Drouin, 3. Palát (všichni Tampa).

Carolina - Detroit 3:4 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 40. a 60. Faulk, 6. Skinner - 30. a 31. Mantha, 49. Tatar, 62. Athanasiou. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, z 42 střel inkasoval 3 góly a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Střely na branku: 42:27. Diváci: 11.516. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Detroit), 2. Faulk (Carolina), 3. Athanasiou (Detroit).

autor: ČTK | před 1 hodinou

