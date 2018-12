Na Kanadu máme, věří Češi před nejtěžším testem. Sílu jim dává jarní senzace

před 5 hodinami

Čeští junioři čerpají síly na první vrchol mistrovství světa. V noci na neděli vyzvou domácí Kanadu. Před zaplněnou Rogers Arenou ve Vancouveru zkusí zopakovat senzaci z dubna, kdy část současného týmu porazila hokejovou kolébku ve čtvrtfinále šampionátu osmnáctiletých.

"Nemám slov. Nevím, co se stalo." Tak útočník Petr Čajka, střelec vítězného gólu, komentoval jarní pokoření Kanady 2:1.

V bráně exceloval Lukáš Dostál, jenž chytil 33 z 34 střel. Pomohl vyřadil jednoho z největších favoritů turnaje. Dál šel tým, který ve skupině padl s Finskem, Ruskem i Slovenskem a měl potíže proti Francii. "Věříte tomu?!" řekl k šokujícímu výsledku komentátor kanadské stanice TSN.

Čajka je teď spolu s dalšími pěti parťáky z tehdejšího kádru i na mistrovství dvacetiletých, byť zatím vysedává na tribuně. Jiní patří k oporám, třeba Dostál hájí brankoviště v konkurenci starších gólmanů. A chytá skvěle. Ve dvou kláních vytlačil svou úspěšnost zákroků na takřka 95 procent.

Nyní, pokud znovu nastoupí, ho čeká možná nejtěžší test dosavadní kariéry. Kanada doma obhajuje titul a sází na tři mladíky, kteří už okusili slavnou NHL. Nejznámější z nich je kapitán mančaftu Maxime Comtois z Anaheimu.

Dalším reprezentantem, o němž se mluví, je Alexis Lafrenière, pravděpodobná jednička přespříštího draftu.

Právě on zažil v dubnu 2018 ponižující vyřazení od českých outsiderů.

Aby Češi uspěli i na sledovanějším juniorském jevišti, potřebují vyladit nedostatky z předešlých zápasů. Nesmí tolik chodit na trestnou lavici a inkasovat při vlastních přesilovkách.

A další pokyny? "Tlačit se víc do brány, hrát na masce," připomíná trenér Václav Varaďa. "Ze tří branek, které jsme dali, padly dvě tímhle stylem."

"Kluci jsou nabuzení, na tenhle zápas se těšili už před turnajem," doplňuje kouč extraligového Třince. "Hrát před dvacetitisícovou kulisou, to je sen každého od malička," potvrzuje centr Jáchym Kondelík. "Věřím, že Kanadu můžeme porazit. Se Švýcarskem hrála skoro jako my."

Domácí favorité porazili švýcarského soka 3:2 a neměli až tak drtivou střeleckou převahu. Předtím zničili Dánsko 14:0. Comtois s pěti body (4+1) vede bodování šampionátu.

"Jsou to normální lidi jako my," prohlašuje o Kanaďanech křídelník Filip Zadina. "Když budeme hrát jako proti Rusům a budeme se víc tlačit do branky, nevidím důvod, proč bychom měli prohrát nějakým špatným výsledkem."

Zadina je jedním ze zkušenějších mladíků, kteří na Kanadu nemají na rozdíl od Dostála a spol. zrovna pěkné vzpomínky.

Na minulém mistrovství juniorů narazili Češi na zámořskou velmoc v semifinále a schytali debakl 2:7. Oba české góly obstaral Zadina. "Na to už ale nemyslíme," tvrdí střelec, jenž na probíhajícím turnaji ještě nebodoval. "Prostě dáme do zápasu všechno a zkusíme udělat co nejlepší výsledek. I kvůli divákům, co kvůli nám vstávají a koukají na nás. Abychom jim ukázali, že jsme dobrý tým, jako jsme byli na osmnáctkách. Každý tomu věříme."

Jestliže Varaďův výběr favorita neskolí, skončí ve vancouverské skupině nejlépe třetí. Klání začíná v neděli brzy ráno (2:00 SEČ).