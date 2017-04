Zatím není co slavit. Až vyhrajeme, donesu dort, slíbil Ondřej Němec

před 1 hodinou

Spoluhráčům v kabině o svých narozeninách nic neřekl. Zatím prý není co slavit. Čerstvý třiatřicátník Ondřej Němec zasáhl v úterý vůbec poprvé do finálové série s Libercem, předchozí dva duely sledoval z tribuny a dle jeho slov to pro něj byl očistec.

Jaké to je vyhrát v den svých narozenin?

Úžasný pocit, ale stále máme před sebou ještě jeden krok. Budeme hrát tu hru, která nám přináší úspěch a z té cesty neuhneme.

Liberci jste nedovolili moc šancí. Jste spokojeni s defenzívou?

Vždycky se najde nějaká chyba, ale máme Marka Čiliaka, který chytá celé play off výborně. On je ten klíčový muž v sestavě. Můžeme se na něj vždycky spolehnout.

Nepřekvapilo vás, že Liberec nehrál nijak agresivně?

Nechci hodnotit jejich hru. My hráli to, co nám trenéři řekli. Myslím si, že jsme dobře drželi střední pásmo a Liberec k ničemu moc nepustili.

Do finále jste naskočil kvůli zranění poprvé. Jak jste se cítil?

Tím, že jsem v Liberci nehrál, tak jsem měl nějaké dny navíc. Pár střídání na začátku to bylo těžké, ale jak jsem se do toho dostal, tak se ten výkon zvedal. Jsem jen jeden článek týmu a dnes to zapadlo tak, jak mělo. Musíme se držet toho, co nám přináší úspěch.

Jak jste prožíval ty dva zápasy v Liberci z tribuny?

Prvních deset minut jsem byl na střídačce, ale za stavu 2:0 jsem musel odejít. Nebylo to pro mě jednoduché. Seděl jsem v útrobách haly a nechtěl jsme se na ten hokej moc dívat. Kluci to vybojovali. Je hodně cenné přivézt z Liberce dvě vítězství.

Na ledě jste tedy byl méně nervózní?

Každý sportovec, který musí zápas sledovat z tribuny, to tak má. Nemůže s tou hrou nic dělat a nemůže pomoct. Jen sedí a čeká, co bude. Ty dva zápasy v Liberci pro mě byly očistec. Teď na ledě jsem si to hrozně užil.

Jak těžký bude ten poslední krok?

Máme hodně zkušené mužstvo a je tu plno hráčů, kteří zaváhání nedovolí. Do celého play off jsme šli s pokorou, což nám přináší úspěch.

Dostal jste dort od spoluhráčů k narozeninám?

Martin Zaťovič mi na ledě řekl, že jsem ty narozeniny zatajil (smích). Oslavy nechám až na později. Zatím není co slavit.

